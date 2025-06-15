У цей день наші предки займалися посівними роботами. Про заборони й прикмети на 15 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті святого пророка Амоса
Він народився в Юдеї та жив у VIII столітті до Різдва Христового. Спершу чоловік працював пастухом, але згодом став одним з дванадцяти малих пророків завдяки своїй вірі. Господь наказав Амосу вирушити до Ізраїльського царства, щоб викрити гріхи народу й правителя, які відвернулися від Бога. Святий пророкував язичникам великі біди, за що зазнав страшних мук і вигнань. Втім, це не зупиняло Амоса, тому він щоразу повертався до людей, щоб продовжити власну справу. Одного дня пророка сильно побили, через що той загинув.
Що не можна робити
- Не варто купатися в річці, бо існує високий ризик потонути.
- Не слід гуляти в лісі наодинці.
- Не рекомендується розважатися та веселитися.
- Не можна лихословити, конфліктувати та пліткувати.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде неврожай.
- Якщо надворі туманно, то очікуйте на негоду.
- Якщо вранці помітите росу на траві, то в цьому році буде рясний врожай.
- Якщо ввечері почуєте спів птахів, то скоро буде спекотно.
Що ще відзначають
День батька. Його щорічно відзначають у третю неділю червня. В Україні це свято встановили у 2019 році Указом тодішнього президента країни Петра Порошенка. У цей день діти дякують своїм татам за любов, підтримку, поради та приклад мужності.