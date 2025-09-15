15 вересня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна стригти нігті
- Сьогодні відзначають День військ радіаційного хімічного та біологічного захисту ЗСУ, Міжнародний день демократії та Міжнародний день крапки.
15 вересня віряни вшановують святого великомученика Микити. Він загинув через відданість християнству.
У цей день наші предки дбали про худобу. Про заборони й інші свята 12 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на вересень 2025
День пам'яті великомученика Микити
Він був готом за походження і жив у часи, коли християнство тільки почало поширюватися за Дунаєм. Микиту охрестив єпископ Феофіл, учасник І Нікейського собору. Святий протягом життя служив Господу та надихав інших людей прикладом своєї відданості вірі. Крім цього, Микита навертав язичників до християнства. Однак згодом розпочалися жорстокі переслідування вірян, які влаштував імператор Атанаріх. Тоді святий відкрито висловив своє невдоволення політикою правителя та викрив несправедливість цих гонінь.
За ці слова Микиту схопили та піддавали катуванням, намагаючись його змусити зректися Христа. Проте святий залишився непохитним у своїй вірі, тож через деякий час прийняв мученицьку смерть. Тіло чоловіка намагалися спалити, але цього не вдалося зробити. Тому його таємно поховали у місці, де почали відбуватися численні дива, зокрема зцілення від хвороб.
Що не можна робити?
- Не слід займатися важкою фізичною працею.
- Не варто стригти нігті та волосся, бо тоді притягнете негаразди в життя.
- Не рекомендується справляти весілля.
- Не можна лихословити, конфліктувати та пліткувати.
Що ще відзначають?
- 15 вересня щороку святкують День військ радіаційного хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України. Його встановили у 2022 році наказом тодішнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У цей день заведено вшановувати бійців, які захищають населення від хімічної зброї.
- Також сьогодні у світі відзначають Міжнародний день демократії. Його запровадили у 2007 році з метою поширення ідеї свободи думки й прав людини.
- Крім цього, 15 вересня люди відзначають Міжнародний день крапки. Що цікаво, це свято з'явилося у 2009 році завдяки книзі "Крапка", автором якої є англійський письменник Пітер Рейнольдс. Ця історія розповідає школярку, яка хотіла всіх переконати, що не вміє малювати. Для цього вона ставила крапки на папері, замість того, щоб створити повноцінний малюнок. Однак згодом вчителі допомогли розкрити її творчий потенціал.