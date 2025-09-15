15 вересня віряни вшановують святого великомученика Микити. Він загинув через відданість християнству.

У цей день наші предки дбали про худобу. Про заборони й інші свята 12 вересня

День пам'яті великомученика Микити

Він був готом за походження і жив у часи, коли християнство тільки почало поширюватися за Дунаєм. Микиту охрестив єпископ Феофіл, учасник І Нікейського собору. Святий протягом життя служив Господу та надихав інших людей прикладом своєї відданості вірі. Крім цього, Микита навертав язичників до християнства. Однак згодом розпочалися жорстокі переслідування вірян, які влаштував імператор Атанаріх. Тоді святий відкрито висловив своє невдоволення політикою правителя та викрив несправедливість цих гонінь.

За ці слова Микиту схопили та піддавали катуванням, намагаючись його змусити зректися Христа. Проте святий залишився непохитним у своїй вірі, тож через деякий час прийняв мученицьку смерть. Тіло чоловіка намагалися спалити, але цього не вдалося зробити. Тому його таємно поховали у місці, де почали відбуватися численні дива, зокрема зцілення від хвороб.

Що не можна робити?

Не слід займатися важкою фізичною працею.

Не варто стригти нігті та волосся, бо тоді притягнете негаразди в життя.

Не рекомендується справляти весілля.

Не можна лихословити, конфліктувати та пліткувати.

