Яке церковне свято у середу, 16 квітня: чому сьогодні не можна прати речі

16 квітня віряни вшановують пам'ять святих мучениць Агапії, Ірини й Хіонії. Вони загинули через відданість християнству.

У цей день наші предки ходили на город та сіяли різні овочі. Про заборони й прикмети на 16 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Коломийську єпархію Православної церкви України.

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День пам'яті мучениць Агапії, Ірини та Хіонії

Вони народилися наприкінці III століття поблизу італійського міста Аквілея. Дівчата рано втратили батьків і вирішили присвятити своє життя служінню Богові. Їхнім наставником був священник Зинон, який пророкував їхню мученицьку смерть. Під час правління імператора Діоклетіана відбувалися гоніння на християн, тому одного дня дівчат ув'язнили за віру в Христа. Імператор намагався переконати їх відректися від Ісуса, обіцяючи багатство й шлюби з вельможами. Однак святі відмовилися та назвали Сина Божого єдиним нареченим. Після цього дівчат відправили до Македонії, а потім засудили до страти. Агапію і Хіонію спалили живцем. Водночас Ірину поранили стрілою, через що дівчина померла.

Що не можна робити

Не варто конфліктувати, лихословити та пліткувати.

Не слід займатися пранням, бо існує високий ризик захворіти.

Не рекомендується брати або позичати гроші в борг.

Не можна пити алкоголь та їсти продукти тваринного походження.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то влітку буде спекотно.

Якщо почуєте грім, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо надворі сонячно, то вже можна садити капусту.

Якщо на вулиці вітряно, то влітку буде холодно.

Що ще відзначають

День піжами на роботі. Його щорічно відзначають 16 квітня. У це свято люди відмовляються від дрескоду з метою створення розслабленої атмосфери та зменшення стресової напруги. Що цікаво, деякі компанії влаштовують для своїх працівників піжамні вечірки.

Зауважимо, що раніше наша редакція розповідала про інші міжнародні свята квітня 2025 року.