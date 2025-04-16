В этот день наши предки ходили на огород и сеяли различные овощи. О запретах и приметах на 16 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной церкви Украины.
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День памяти мучениц Агапии, Ирины и Хионии
Они родились в конце III века вблизи итальянского города Аквилея. Девушки рано потеряли родителей и решили посвятить свою жизнь служению Богу. Их наставником был священник Зинон, который предсказывал их мученическую смерть. Во время правления императора Диоклетиана происходили гонения на христиан, поэтому однажды девушек посадили в тюрьму за веру во Христа. Император пытался убедить их отречься от Иисуса, обещая богатство и браки с вельможами. Однако святые отказались и назвали Сына Божьего единственным Женихом. После этого девушек отправили в Македонию, а затем приговорили к казни. Агапию и Хионию сожгли заживо. В то же время Ирину ранили стрелой, из-за чего девушка умерла.
Что нельзя делать
- Не стоит конфликтовать, сквернословить и сплетничать.
- Не следует заниматься стиркой, потому что существует высокий риск заболеть.
- Не рекомендуется брать или занимать деньги в долг.
- Нельзя пить алкоголь и есть продукты животного происхождения.
Народные приметы
- Если сегодня пойдет дождь, то летом будет жарко.
- Если услышите гром, то в этом году будет хороший урожай.
- Если на улице солнечно, то уже можно сажать капусту.
- Если на улице ветрено, то летом будет холодно.
Что еще отмечают
День пижамы на работе. Его ежегодно отмечают 16 апреля. В этот праздник люди отказываются от дресс-кода с целью создания расслабленной атмосферы и уменьшения стрессового напряжения. Что интересно, некоторые компании устраивают для своих работников пижамные вечеринки.
Заметим, что ранее наша редакция рассказывала о других международных праздниках апреля 2025 года.