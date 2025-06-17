Яке церковне свято у вівторок, 17 червня: чому сьогодні не можна виходити ввечері на вулицю

17 червня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. Вони були воїнами, яких стратили через відданість Господу.

У цей день наші предки проводили час з родинами. Про заборони й прикмети на 17 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла

Мануїл, Савел та Ісмаїл були рідними братами та походили зі знатного перського роду. Хлопців виховали в любові до християнства, тому ті віддано сповідували віру. У дорослому віці вони стали воїнами та якось отримали завдання вирушити до римського імператора Юліана Відступника, щоб укласти мир. Однак правитель дізнався, що брати вірять у Бога, тому розлютився й наказав їм принести жертву язичницьким богам. Чоловіки відмовилися це робити, заявивши, що їхня місія – державна, а не релігійна. Розгніваний імператор наказав жорстоко катувати братів, але святі витерпіли всі муки. Згодом чоловікам відсікли голови, а їхні тіла спалили у вогні.

Що не можна робити

Не слід конфліктувати та пліткувати.

Не варто сваритися та сперечатися з рідними.

Не рекомендується давати або позичати гроші в борг.

Не можна виходити ввечері на вулицю, бо тоді привабите нечисту силу в дім.

Народні прикмети

Якщо надворі йде дощ, то очікуйте найближчим часом похолодання.

Якщо надворі ясно, то скоро буде холодно.

Якщо на небі видно веселку, то літо буде спекотним.

Якщо почуєте спів птахів, то готуйтеся дізнатися гарні новини.

Що ще відзначають

Всесвітній день карате. Його щорічно відзначають 17 червня. Це свято встановила Всесвітня федерація карате у 2017 році з метою вшанування цього виду спорту.

Нагадаємо, що наша редакція вже писала про міжнародні й професійні свята червня 2025 року.