Яке церковне свято у вівторок, 17 червня: чому сьогодні не можна виходити ввечері на вулицю
- 17 червня вшановують пам'ять святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла, страчених за відданість християнству.
- Сьогодні також відзначають Всесвітній день карате.
17 червня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. Вони були воїнами, яких стратили через відданість Господу.
У цей день наші предки проводили час з родинами. Про заборони й прикмети на 17 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла
Мануїл, Савел та Ісмаїл були рідними братами та походили зі знатного перського роду. Хлопців виховали в любові до християнства, тому ті віддано сповідували віру. У дорослому віці вони стали воїнами та якось отримали завдання вирушити до римського імператора Юліана Відступника, щоб укласти мир. Однак правитель дізнався, що брати вірять у Бога, тому розлютився й наказав їм принести жертву язичницьким богам. Чоловіки відмовилися це робити, заявивши, що їхня місія – державна, а не релігійна. Розгніваний імператор наказав жорстоко катувати братів, але святі витерпіли всі муки. Згодом чоловікам відсікли голови, а їхні тіла спалили у вогні.
Що не можна робити
- Не слід конфліктувати та пліткувати.
- Не варто сваритися та сперечатися з рідними.
- Не рекомендується давати або позичати гроші в борг.
- Не можна виходити ввечері на вулицю, бо тоді привабите нечисту силу в дім.
Народні прикмети
- Якщо надворі йде дощ, то очікуйте найближчим часом похолодання.
- Якщо надворі ясно, то скоро буде холодно.
- Якщо на небі видно веселку, то літо буде спекотним.
- Якщо почуєте спів птахів, то готуйтеся дізнатися гарні новини.
Що ще відзначають
Всесвітній день карате. Його щорічно відзначають 17 червня. Це свято встановила Всесвітня федерація карате у 2017 році з метою вшанування цього виду спорту.
Нагадаємо, що наша редакція вже писала про міжнародні й професійні свята червня 2025 року.