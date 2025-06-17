В этот день наши предки проводили время с семьями. О запретах и приметах на 17 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила
Мануил, Савел и Исмаил были родными братьями и происходили из знатного персидского рода. Ребят воспитали в любви к христианству, поэтому те преданно исповедовали веру. Во взрослом возрасте они стали воинами и как-то получили задание отправиться к римскому императору Юлиану Отступнику, чтобы заключить мир. Однако правитель узнал, что братья верят в Бога, поэтому разозлился и приказал им принести жертву языческим богам. Мужчины отказались это делать, заявив, что их миссия – государственная, а не религиозная. Разгневанный император приказал жестоко пытать братьев, но святые вытерпели все мучения. Впоследствии мужчинам отсекли головы, а их тела сожгли в огне.
Что нельзя делать
- Не следует конфликтовать и сплетничать.
- Не стоит ссориться и спорить с родными.
- Не рекомендуется давать или занимать деньги в долг.
- Нельзя выходить вечером на улицу, потому что тогда привлечете нечистую силу в дом.
Народные приметы
- Если на улице идет дождь, то ожидайте в ближайшее время похолодание.
- Если на улице ясно, то скоро будет холодно.
- Если на небе видна радуга, то лето будет жарким.
- Если услышите пение птиц, то готовьтесь узнать хорошие новости.
Что еще отмечают
Всемирный день каратэ. Его ежегодно отмечают 17 июня. Этот праздник установила Всемирная федерация каратэ в 2017 году с целью чествования этого вида спорта.
Напомним, что наша редакция уже писала о международных и профессиональных праздниках июня 2025 года.