В этот день наши предки проводили время с семьями. О запретах и приметах на 17 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила

Мануил, Савел и Исмаил были родными братьями и происходили из знатного персидского рода. Ребят воспитали в любви к христианству, поэтому те преданно исповедовали веру. Во взрослом возрасте они стали воинами и как-то получили задание отправиться к римскому императору Юлиану Отступнику, чтобы заключить мир. Однако правитель узнал, что братья верят в Бога, поэтому разозлился и приказал им принести жертву языческим богам. Мужчины отказались это делать, заявив, что их миссия – государственная, а не религиозная. Разгневанный император приказал жестоко пытать братьев, но святые вытерпели все мучения. Впоследствии мужчинам отсекли головы, а их тела сожгли в огне.

Что нельзя делать

Не следует конфликтовать и сплетничать.

Не стоит ссориться и спорить с родными.

Не рекомендуется давать или занимать деньги в долг.

Нельзя выходить вечером на улицу, потому что тогда привлечете нечистую силу в дом.

Народные приметы

Если на улице идет дождь, то ожидайте в ближайшее время похолодание.

Если на улице ясно, то скоро будет холодно.

Если на небе видна радуга, то лето будет жарким.

Если услышите пение птиц, то готовьтесь узнать хорошие новости.

Что еще отмечают

Всемирный день каратэ. Его ежегодно отмечают 17 июня. Этот праздник установила Всемирная федерация каратэ в 2017 году с целью чествования этого вида спорта.

Напомним, что наша редакция уже писала о международных и профессиональных праздниках июня 2025 года.