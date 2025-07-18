Яке церковне свято у п'ятницю, 18 липня: чому сьогодні не можна позичати сіль

18 липня віряни вшановують пам'ять святого мученика Еміліяна. Його жорстоко вбили через відданість християнству.

У цей день наші предки проводили час у сімейному колі. Про заборони й прикмети на 18 липня – пише LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого мученика Еміліяна

Він був рабом одного шанованого язичника за часів правління імператора Юліана Відступника, який переслідував вірян. Еміліян таємно сповідував християнство, тому обурювався через політику царя. Одного дня святий вирішив розгромити місце поклоніння ідолам, але про це дізнався імператор. Так, Еміліяна схопили та засудили на спалення. Коли полум'я згасло, мученик відійшов у вічність.

Що не можна робити?

Не варто одружуватися та справляти весілля.

Не можна виходити з дому ввечері.

Не слід переїдати.

Не рекомендується позичати сіль, бо тоді впустите негаразди у свій дім.

Народні прикмети

Якщо надворі спекотно, то грудень буде морозним.

Якщо сьогодні холодно, то така ж погода буде й восени.

Якщо на деревах помітите жовте листя, то осінь прийде рано.

Якщо на нічному небі добре видно зорі, то цьогоріч буде щедрий врожай.

Що ще відзначають?

День ідеальної сім'ї. Його щорічно відзначають 18 липня. У цей день заведено збиратися родинами та проводити час разом з близькими людьми.

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