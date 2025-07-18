В этот день наши предки проводили время в семейном кругу. О запретах и приметах на 18 июля – пишет LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого мученика Эмилиана

Он был рабом одного уважаемого язычника во времена правления императора Юлиана Отступника, который преследовал верующих. Эмилиан тайно исповедовал христианство, поэтому возмущался из-за политики царя. Однажды святой решил разгромить место поклонения идолам, но об этом узнал император. Так, Эмилиана схватили и приговорили к сожжению. Когда пламя погасло, мученик отошел в вечность.

Что нельзя делать?

Не стоит жениться и справлять свадьбы.

Нельзя выходить из дома вечером.

Не следует переедать.

Не рекомендуется занимать соль, потому что тогда впустите невзгоды в свой дом.

Народные приметы

Если на улице жарко, то декабрь будет морозным.

Если сегодня холодно, то такая же погода будет и осенью.

Если на деревьях заметите желтые листья, то осень придет рано.

Если на ночном небе хорошо видны звезды, то в этом году будет щедрый урожай.

Что еще отмечают?

День идеальной семьи. Его ежегодно отмечают 18 июля. В этот день принято собираться семьями и проводить время вместе с близкими людьми.

Заметим, на днях мы уже рассказывали о других международных праздниках июля 2025 года.