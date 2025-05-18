Укр Рус
lifestyle 24 Новини про традиції Яке церковне свято у неділю, 18 травня: чому сьогодні не можна відмовляти у допомозі нужденним
18 травня, 07:00
2

Яке церковне свято у неділю, 18 травня: чому сьогодні не можна відмовляти у допомозі нужденним

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 18 травня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Феодота та інших.
  • Сьогодні також відзначається День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

18 травня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Феодота та інших. Він таємно допомагав християнам, яких переслідували язичники.

У цей день наші предки збирали лікарські трави в лісі. Про заборони й прикмети на 18 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Дивіться також Календар релігійних свят на травень 2025 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті святих мучеників Феодота та інших

Він жив у III столітті в місті Анкірі та таємно сповідував християнство. У той час відбувалися жорстокі гоніння на вірян, тому чоловік, ризикуючи власним життям, надавав притулок, їжу й підтримку переслідуваним християнам у своєму готелі. Крім цього, чоловік займався похованням тіл померлих мучеників за усіма християнськими традиціями. Зокрема, це стосується семи жінок – Олександри, Текуси, Фаїни, Клавдії, Єфросії, Матрони та Юлії, яких після катувань втопили в озері. Коли язичники дізналися, що Феодот поховав тіла вірянок, то вирішили його схопити. Феодот відкрито засудив язичництво та заявив про свою віру в Христа. Через це святого жорстоко катували, а потім стратили.

Що не можна робити

  • Не слід починати робити нові справи.
  • Не можна здійснювати дорогі покупки.
  • Не варто відмовляти у допомозі нужденним, бо тоді привабите фінансові труднощі.
  • Не рекомендується пліткувати, лихословити, конфліктувати та заздрити.

Народні прикмети

  • Якщо почуєте спів птахів, то очікуйте дощів.
  • Якщо на небі добре видно зорі, то скоро буде тепло.
  • Якщо побачите зграю птахів, то цьогоріч буде рясний врожай.
  • Якщо вранці на траві помітите росу, то очікуйте потепління.

Що ще відзначають

День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Його запровадили у 2015 році в Україні. З 18 по 20 травня 1944 року відбувалося насильницьке виселення кримських татар з Криму. 