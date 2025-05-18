Яке церковне свято у неділю, 18 травня: чому сьогодні не можна відмовляти у допомозі нужденним
- 18 травня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Феодота та інших.
- Сьогодні також відзначається День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
18 травня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Феодота та інших. Він таємно допомагав християнам, яких переслідували язичники.
У цей день наші предки збирали лікарські трави в лісі. Про заборони й прикмети на 18 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті святих мучеників Феодота та інших
Він жив у III столітті в місті Анкірі та таємно сповідував християнство. У той час відбувалися жорстокі гоніння на вірян, тому чоловік, ризикуючи власним життям, надавав притулок, їжу й підтримку переслідуваним християнам у своєму готелі. Крім цього, чоловік займався похованням тіл померлих мучеників за усіма християнськими традиціями. Зокрема, це стосується семи жінок – Олександри, Текуси, Фаїни, Клавдії, Єфросії, Матрони та Юлії, яких після катувань втопили в озері. Коли язичники дізналися, що Феодот поховав тіла вірянок, то вирішили його схопити. Феодот відкрито засудив язичництво та заявив про свою віру в Христа. Через це святого жорстоко катували, а потім стратили.
Що не можна робити
- Не слід починати робити нові справи.
- Не можна здійснювати дорогі покупки.
- Не варто відмовляти у допомозі нужденним, бо тоді привабите фінансові труднощі.
- Не рекомендується пліткувати, лихословити, конфліктувати та заздрити.
Народні прикмети
- Якщо почуєте спів птахів, то очікуйте дощів.
- Якщо на небі добре видно зорі, то скоро буде тепло.
- Якщо побачите зграю птахів, то цьогоріч буде рясний врожай.
- Якщо вранці на траві помітите росу, то очікуйте потепління.
Що ще відзначають
День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Його запровадили у 2015 році в Україні. З 18 по 20 травня 1944 року відбувалося насильницьке виселення кримських татар з Криму.