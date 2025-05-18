У цей день наші предки збирали лікарські трави в лісі. Про заборони й прикмети на 18 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святих мучеників Феодота та інших

Він жив у III столітті в місті Анкірі та таємно сповідував християнство. У той час відбувалися жорстокі гоніння на вірян, тому чоловік, ризикуючи власним життям, надавав притулок, їжу й підтримку переслідуваним християнам у своєму готелі. Крім цього, чоловік займався похованням тіл померлих мучеників за усіма християнськими традиціями. Зокрема, це стосується семи жінок – Олександри, Текуси, Фаїни, Клавдії, Єфросії, Матрони та Юлії, яких після катувань втопили в озері. Коли язичники дізналися, що Феодот поховав тіла вірянок, то вирішили його схопити. Феодот відкрито засудив язичництво та заявив про свою віру в Христа. Через це святого жорстоко катували, а потім стратили.

Що не можна робити

Не слід починати робити нові справи.

Не можна здійснювати дорогі покупки.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним, бо тоді привабите фінансові труднощі.

Не рекомендується пліткувати, лихословити, конфліктувати та заздрити.

Народні прикмети

Якщо почуєте спів птахів, то очікуйте дощів.

Якщо на небі добре видно зорі, то скоро буде тепло.

Якщо побачите зграю птахів, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо вранці на траві помітите росу, то очікуйте потепління.

Що ще відзначають

День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Його запровадили у 2015 році в Україні. З 18 по 20 травня 1944 року відбувалося насильницьке виселення кримських татар з Криму.