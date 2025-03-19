19 березня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна ображатися на жарти

19 березня віряни вшановують пам'ять священномучеників Хрисанфа і Дарії. Їх жорстоко вбили через відданість Ісусу Христу.

У цей день наші предки виготовляли годівниці для птахів. Про заборони й прикмети на 19 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

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День пам'яті священномучеників Хрисанфа і Дарії

Вони були подружжям та жили в III столітті в Римі. Хрисанф народився у язичницькій сім'ї, але після прочитання Євангелія прийняв християнство та почав проповідувати церковне вчення. Коли чоловік зустрів Дарію, то жінка теж навернулася до віри. Тому разом вони обрали для себе цнотливе життя. Однак тоді відбувалися страшні гоніння християн, через що подружжя зазнало переслідувань, а через деякий час попало до рук язичників. Трибун Клавдій здивувався стійкості Хрисанфа і Дарії під час тортур, тому з родиною та військовими прийняв християнство. Однак імператор Нумеріан все одно наказав жорстоко вбити святих. Християни поховали мучеників біля їхнього дому, а згодом на цьому місці звели храм.

Що не можна робити

Не слід конфліктувати та заздрити.

Не можна байдикувати.

Не варто ображатися на жарти, бо тоді привабите невдачі.

Не рекомендується вживати молочні та м'ясні продукти.

Народні прикмети

Якщо небо хмарне, то очікуйте потепління.

Якщо побачите на небі зорі, то скоро буде холодно.

Якщо почуєте спів птахів, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо сьогодні дощитиме, то така погода буде і в липні.

Що ще відзначають

Міжнародний день клієнта. Його щорічно відзначають 19 березня, починаючи з 2010 року. Це свято запровадили у Литві з метою подяки клієнтам за користування товарами й послугами. У цей день бізнеси організовують акції, знижки, розіграші та дарують різні презенти людям.

Нагадаємо, що раніше наша редакція розповідала про інші свята в Україні березня 2025 року.