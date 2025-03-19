В этот день наши предки изготавливали кормушки для птиц. О запретах и приметах на 19 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.
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День памяти священномучеников Хрисанфа и Дарьи
Они были супругами и жили в III веке в Риме. Хрисанф родился в языческой семье, но после прочтения Евангелия принял христианство и начал проповедовать церковное учение. Когда муж встретил Дарию, то женщина тоже обратилась к вере. Поэтому вместе они выбрали для себя целомудренную жизнь. Однако тогда происходили страшные гонения христиан, из-за чего супруги подверглись преследованиям, а через некоторое время попали в руки язычников. Трибун Клавдий удивился стойкости Хрисанфа и Дарии во время пыток, поэтому с семьей и военными принял христианство. Однако император Нумериан все равно приказал жестоко убить святых. Христиане похоронили мучеников возле их дома, а впоследствии на этом месте возвели храм.
Что нельзя делать
- Не следует конфликтовать и завидовать.
- Нельзя бездельничать.
- Не стоит обижаться на шутки, потому что тогда привлечете неудачи.
- Не рекомендуется употреблять молочные и мясные продукты.
Народные приметы
- Если небо облачное, то ожидайте потепления.
- Если увидите на небе звезды, то скоро будет холодно.
- Если услышите пение птиц, то в этом году будет обильный урожай.
- Если сегодня будет дождливо, то такая погода будет и в июле.
Что еще отмечают
Международный день клиента. Его ежегодно отмечают 19 марта, начиная с 2010 года. Этот праздник ввели в Литве с целью благодарности клиентам за пользование товарами и услугами. В этот день бизнесы организуют акции, скидки, розыгрыши и дарят различные презенты людям.
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