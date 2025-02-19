19 лютого – яке церковне свято: чому сьогодні не можна дивитися на небо вночі

19 лютого віряни вшановують пам'ять апостолів від 70 Филимона й Архипа. Вони загинули мученицькою смертю через відданість Богу.

У цей день наші предки пекли коровай та пригощали ним бідних і сиріт. Про заборони й прикмети на 19 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті апостолів від 70 Филимона й Архипа

Филимон разом з дружиною Апфією жив у місті Колоси. Подружжя охрестилося завдяки апостолу Павлу, а через деякий час зробили свій дім будинком молитви. Там збиралися християни, проводилися богослужіння та лунали молитви. Через деякий час Филимон став єпископом Гази й почав проповідувати віру серед народу. Тоді відбувалися гоніння на християн імператором Нероном. Якось у місті відбувалося язичницьке свято, під час якого віряни таємно молилися Богу. Більшості християн вдалося втекти, але святі Филимон, Архип і Апфія залишилися в храмі. Їх схопили та засудили до смерті. Архипа вбили ножем, а Филимона та Апфію забили камінням.

Що не можна робити

Не слід позичати або брати гроші в борг.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Не можна дивитися на небо вночі, бо притягнете нечисту силу в оселю.

Не рекомендується переїдати.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде сніг, то цьогоріч буде неврожай.

Якщо надворі тепло, то весна прийде рано.

Якщо ворони літатимуть зграями, то очікуйте снігопаду.

Якщо в печі горітиме яскравий вогонь, то незабаром настане негода.

Що ще відзначають

День Державного герба України. 19 лютого 1992 року Верховна Рада затвердила золотий тризуб як Малий герб України, визначивши його головним елементом Великого Державного герба. Цей символ має тисячолітню історію, адже був знаком Рюриковичів, а згодом став гербом УНР.