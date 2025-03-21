21 березня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження

21 березня віряни вшановують пам'ять преподобного Якова, єпископа Катанського. Він не погоджувався з ідеями іконоборців, через що загинув.

У цей день наші предки готували вироби з тіста та збирали березовий сік. Про заборони й прикмети на 21 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Якова, єпископа Катанського

Про життя святого збереглося небагато інформації до наших часів. Відомо, що Яків ще з раннього віку почав вивчати Святе Письмо та прагнув подвижницького життя. Хлопець вирушив до монастиря та прийняв там чернецтво. Святий вів суворий спосіб життя, багато молився та дотримувався посту. За свої досягнення він отримав можливість очолити єпископську кафедру в Катанській церкві, що в Сицилії. Однак коли до влади прийшов імператор Костянтин V Копронім, то почалося іконоборство, з яким не погоджувався Яків. Тому правитель наказав схопити єпископа та кинути його у в'язницю. Там Якова мучили, аж поки той не помер.

Що не можна робити

Не слід вживати м'ясні та молочні продукти, бо наразі триває Великий піст.

Не варто переїдати.

Не рекомендується брати або позичати гроші в борг.

Не можна сваритися та сперечатися з рідними.

Народні прикмети

Якщо небо хмарне, то варто очікувати дощів.

Якщо почуєте комарів, то незабаром потеплішає.

Якщо погода швидко зіпсується, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо небо ясне, то сьогодні піде теплий дощ.

Що ще відзначають

Всесвітній день людей з синдромом Дауна. Його щорічно відзначають з 2006 року за ініціативою Європейської асоціації синдрому Дауна. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що засновники хотіли підкреслити – синдром Дауна пов'язаний з трьома копіями зайвої 21-ї хромосоми.