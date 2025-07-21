21 липня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна розмовляти з незнайомцями
- 21 липня віряни вшановують пам'ять преподобного Симеона Юродивого, який усамітнився в пустелі на тридцять років і став відомий своїми дивами.
- Сьогодні також відзначають Міжнародний день нездорової їжі.
21 липня віряни вшановують пам'ять преподобного Симеона Юродивого. Він присвятив своє життя служінню Богу.
У цей день наші предки вмивалися джерельною водою, щоб очиститися від негативної енергії. Про заборони й прикмети на 21 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті преподобного Симеона Юродивого
Він народився приблизно у 522 році в заможній родині в Едессі. Спершу він жив у батьківському домі, але згодом вирушив в Єрусалим і став монахом у монастирі преподобного Герасима. Через деякий Симеон усамітнився в пустелі біля Мертвого моря, де провів ще тридцять років у молитві та пості. У 60-річному віці святий почав вдавати з себе божевільного у місті Емесса, приховуючи свою святість. Люди зневажали чоловіка, але через покору й власні вчинки він прославився дивами, зокрема передбачив землетрус і наприкінці життя напророкував свою загибель. Після того, як Симеон відійшов у вічність, його тіло знайшли жебраки.
Що не можна робити?
- Не варто брати гострі предмети в руки.
- Не слід конфліктувати та лихословити.
- Не рекомендується розмовляти з незнайомцями, бо тоді принесете біди в дім.
- Не можна дивитися в дзеркала після заходу сонця.
Народні прикмети
- Якщо вночі було холодно, то зима прийде рано.
- Якщо надворі йде дощ, то осінь буде тривалою.
- Якщо на вулиці туманно, то скоро потеплішає.
- Якщо сьогодні піде дощ, то буде щедрий врожай грибів.
Що ще відзначають?
Міжнародний день нездорової їжі. Його щорічно відзначають 21 липня. У цей день люди купують різні смаколики та забувають про правила здорового харчування.
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