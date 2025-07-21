21 липня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна розмовляти з незнайомцями

21 липня віряни вшановують пам'ять преподобного Симеона Юродивого. Він присвятив своє життя служінню Богу.

У цей день наші предки вмивалися джерельною водою, щоб очиститися від негативної енергії. Про заборони й прикмети на 21 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Симеона Юродивого

Він народився приблизно у 522 році в заможній родині в Едессі. Спершу він жив у батьківському домі, але згодом вирушив в Єрусалим і став монахом у монастирі преподобного Герасима. Через деякий Симеон усамітнився в пустелі біля Мертвого моря, де провів ще тридцять років у молитві та пості. У 60-річному віці святий почав вдавати з себе божевільного у місті Емесса, приховуючи свою святість. Люди зневажали чоловіка, але через покору й власні вчинки він прославився дивами, зокрема передбачив землетрус і наприкінці життя напророкував свою загибель. Після того, як Симеон відійшов у вічність, його тіло знайшли жебраки.

Що не можна робити?

Не варто брати гострі предмети в руки.

Не слід конфліктувати та лихословити.

Не рекомендується розмовляти з незнайомцями, бо тоді принесете біди в дім.

Не можна дивитися в дзеркала після заходу сонця.

Народні прикмети

Якщо вночі було холодно, то зима прийде рано.

Якщо надворі йде дощ, то осінь буде тривалою.

Якщо на вулиці туманно, то скоро потеплішає.

Якщо сьогодні піде дощ, то буде щедрий врожай грибів.

Що ще відзначають?

Міжнародний день нездорової їжі. Його щорічно відзначають 21 липня. У цей день люди купують різні смаколики та забувають про правила здорового харчування.

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