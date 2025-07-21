В этот день наши предки умывались родниковой водой, чтобы очиститься от негативной энергии. О запретах и приметах на 21 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Симеона Юродивого

Он родился примерно в 522 году в богатой семье в Эдессе. Сначала он жил в родительском доме, но впоследствии отправился в Иерусалим и стал монахом в монастыре преподобного Герасима. Через некоторое время Симеон уединился в пустыне у Мертвого моря, где провел еще тридцать лет в молитве и посте. В 60-летнем возрасте святой начал изображать из себя сумасшедшего в городе Эмесса, скрывая свою святость. Люди презирали мужчину, но через смирение и собственные поступки он прославился чудесами, в частности предсказал землетрясение и в конце жизни предсказал свою гибель. После того как Симеон отошел в вечность, его тело нашли нищие.

Что нельзя делать?

Не стоит брать острые предметы в руки.

Не следует конфликтовать и сквернословить.

Не рекомендуется разговаривать с незнакомцами, потому что тогда принесете беды в дом.

Нельзя смотреть в зеркала после захода солнца.

Народные приметы

Если ночью было холодно, то зима придет рано.

Если на улице идет дождь, то осень будет продолжительной.

Если на улице туманно, то скоро потеплеет.

Если сегодня пойдет дождь, то будет щедрый урожай грибов.

Что еще отмечают?

Международный день нездоровой пищи. Его ежегодно отмечают 21 июля. В этот день люди покупают разные вкусности и забывают о правилах здорового питания.

О других международных праздниках июля 2025 года – узнавайте далее в нашем материале.