В этот день наши предки умывались родниковой водой, чтобы очиститься от негативной энергии. О запретах и приметах на 21 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти преподобного Симеона Юродивого
Он родился примерно в 522 году в богатой семье в Эдессе. Сначала он жил в родительском доме, но впоследствии отправился в Иерусалим и стал монахом в монастыре преподобного Герасима. Через некоторое время Симеон уединился в пустыне у Мертвого моря, где провел еще тридцать лет в молитве и посте. В 60-летнем возрасте святой начал изображать из себя сумасшедшего в городе Эмесса, скрывая свою святость. Люди презирали мужчину, но через смирение и собственные поступки он прославился чудесами, в частности предсказал землетрясение и в конце жизни предсказал свою гибель. После того как Симеон отошел в вечность, его тело нашли нищие.
Что нельзя делать?
- Не стоит брать острые предметы в руки.
- Не следует конфликтовать и сквернословить.
- Не рекомендуется разговаривать с незнакомцами, потому что тогда принесете беды в дом.
- Нельзя смотреть в зеркала после захода солнца.
Народные приметы
- Если ночью было холодно, то зима придет рано.
- Если на улице идет дождь, то осень будет продолжительной.
- Если на улице туманно, то скоро потеплеет.
- Если сегодня пойдет дождь, то будет щедрый урожай грибов.
Что еще отмечают?
Международный день нездоровой пищи. Его ежегодно отмечают 21 июля. В этот день люди покупают разные вкусности и забывают о правилах здорового питания.
О других международных праздниках июля 2025 года – узнавайте далее в нашем материале.