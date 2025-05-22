Яке церковне свято у четвер, 22 травня: чому сьогодні не можна працювати на городі

22 травня віряни вшановують пам'ять святого мученика Василіска. Він до самої смерті залишався відданим Сину Божому.

У цей день наші предки садили картоплю та їздили на конях. Про заборони й прикмети на 22 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті мученика Василіска

Він був племінником святого Феодора Тирона та жив за часів правління імператора Максиміана. Правитель влаштовував жорстокі переслідування християн, тому регулярно страчував вірян. Одного дня імператор дізнався про діяльність Василіска, через що наказав його схопити та кинути до в'язниці. Святий розумів, що скоро загине, тому вирішив піти попрощатися з рідними за дозволом вартових. Коли про це дізнався Максиміан, то дуже розлютився та наказав негайно знову схопити Василіска. Попри тортури, святий продовжував сповідувати християнство та відмовлявся поклонятися язичницьким богам. За наказом правителя Василіску відсікли голову приблизно у 308 році.

Що не можна робити

Не слід важко працювати у полі або на городі, бо тоді буде неврожай.

Не варто сперечатися та сваритися з близькими.

Не можна починати робити ремонт.

Не рекомендується розповідати комусь про свої плани.

Народні прикмети

Якщо надворі туманно, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо побачите вранці росу, то очікуйте потепління.

Якщо почуєте спів солов'я, то літо буде спекотним.

Якщо небо зоряне, то найближчим часом буде тепло.

Що ще відзначають

Міжнародний день біологічного різноманіття. Його щорічно відзначають 22 травня. Що цікаво, це свято встановила Генеральна Асамблея ООН у 2000 році з метою інформування суспільства про проблеми біологічного різноманіття.

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