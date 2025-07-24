Яке церковне свято у четвер, 24 липня: чому сьогодні не можна позичати гроші у борг

24 липня віряни вшановують пам'ять мучеників Бориса і Гліба. Вони були синами князя Володимира Великого і загинули від рук свого старшого брата Святополка.

У цей день наші предки працювали на полі. Про заборони й прикмети на 24 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

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День пам'яті святих мучеників Бориса і Гліба

Вони були молодшими синами князя Володимира Великого. За життя правитель поділив свою державу між синами. Так, Борису дістався Ростов, а Глібу – Муром. Після смерті князя у 1015 році старший брат Святополк прагнув стати єдиновладним правителем. Саме тому таємно зайняв київський престол, приховавши новину від Бориса і Гліба. Дізнавшись про смерть батька, перший відмовився боротися за владу, попри заклики дружини. Через це Святополк наказав убити Бориса на річці Альті, разом із відданими слугами. Невдовзі така ж доля спіткала й Гліба. Святополк обманом покликав його до Києва, повідомивши про хворобу батька. Коли Гліб дізнався про смерть Володимира й вбивство брата, то було вже пізно – його вбили на річці Смядині.

Що не можна робити?

Не варто сваритися та сперечатися з рідними.

Не слід брати або позичати гроші в борг, бо тоді накличете фінансові труднощі.

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

Не можна заздрити та пліткувати.

Народні прикмети

Якщо надворі тепло, то взимку не буде дуже холодно.

Якщо побачите багато комарів, то очікуйте потепління.

Якщо сьогодні піде дощ, то взимку часто сніжитиме.

Якщо помітите на траві росу, то скоро буде гроза.

Що ще відзначають?

День двоюрідних братів і сестер. Його щорічно відзначають 24 липня. У цей день проводять час з найріднішими людьми та дякують їм за все.