Яке церковне свято у четвер, 24 липня: чому сьогодні не можна позичати гроші у борг
- 24 липня віряни вшановують пам'ять мучеників Бориса і Гліба, які були вбиті старшим братом Святополком.
- Сьогодні також відзначають День двоюрідних братів і сестер.
24 липня віряни вшановують пам'ять мучеників Бориса і Гліба. Вони були синами князя Володимира Великого і загинули від рук свого старшого брата Святополка.
У цей день наші предки працювали на полі. Про заборони й прикмети на 24 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.
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День пам'яті святих мучеників Бориса і Гліба
Вони були молодшими синами князя Володимира Великого. За життя правитель поділив свою державу між синами. Так, Борису дістався Ростов, а Глібу – Муром. Після смерті князя у 1015 році старший брат Святополк прагнув стати єдиновладним правителем. Саме тому таємно зайняв київський престол, приховавши новину від Бориса і Гліба. Дізнавшись про смерть батька, перший відмовився боротися за владу, попри заклики дружини. Через це Святополк наказав убити Бориса на річці Альті, разом із відданими слугами. Невдовзі така ж доля спіткала й Гліба. Святополк обманом покликав його до Києва, повідомивши про хворобу батька. Коли Гліб дізнався про смерть Володимира й вбивство брата, то було вже пізно – його вбили на річці Смядині.
Що не можна робити?
- Не варто сваритися та сперечатися з рідними.
- Не слід брати або позичати гроші в борг, бо тоді накличете фінансові труднощі.
- Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.
- Не можна заздрити та пліткувати.
Народні прикмети
- Якщо надворі тепло, то взимку не буде дуже холодно.
- Якщо побачите багато комарів, то очікуйте потепління.
- Якщо сьогодні піде дощ, то взимку часто сніжитиме.
- Якщо помітите на траві росу, то скоро буде гроза.
Що ще відзначають?
День двоюрідних братів і сестер. Його щорічно відзначають 24 липня. У цей день проводять час з найріднішими людьми та дякують їм за все.