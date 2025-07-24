В этот день наши предки работали на поле. О запретах и приметах на 24 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.
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День памяти святых мучеников Бориса и Глеба
Они были младшими сыновьями князя Владимира Великого. При жизни правитель поделил свое государство между сыновьями. Так, Борису достался Ростов, а Глебу – Муром. После смерти князя в 1015 году старший брат Святополк стремился стать единовластным правителем. Именно поэтому тайно занял киевский престол, скрыв новость от Бориса и Глеба. Узнав о смерти отца, первый отказался бороться за власть, несмотря на просьбы жены. Поэтому Святополк приказал убить Бориса на реке Альте, вместе с преданными слугами. Вскоре такая же судьба постигла и Глеба. Святополк обманом позвал его в Киев, сообщив о болезни отца. Когда Глеб узнал о смерти Владимира и убийстве брата, то было уже поздно – его убили на реке Смядине.
Что нельзя делать?
- Не стоит ссориться и спорить с родными.
- Не следует брать или занимать деньги в долг, потому что тогда привлечете финансовые трудности.
- Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.
- Нельзя завидовать и сплетничать.
Народные приметы
- Если на улице тепло, то зимой не будет очень холодно.
- Если увидите много комаров, то ожидайте потепления.
- Если сегодня пойдет дождь, то зимой часто будет идти снег.
- Если заметите на траве росу, то скоро будет гроза.
Что еще отмечают?
День двоюродных братьев и сестер. Его ежегодно отмечают 24 июля. В этот день проводят время с самыми родными людьми и благодарят их за все.