25 квітня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна ділитися своїми планами

25 квітня віряни вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Марка. Він проповідував християнство, за що зазнав мук і загинув.

У цей день наші предки збирали кропиву та готували з неї настій. Про заборони й прикмети на 25 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Коломийську єпархію Православної церкви України.

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День пам'яті святого апостола Марка

Він народився в Єрусалимі та був одним із 70 апостолів. Його будинок, що належав матері Марії, став місцем перших християнських зібрань. Марко разом з апостолами Петром, Павлом і Варнавою подорожував для проповіді Євангелія, зокрема на острів Кіпр і до Риму. Саме там святий написав своє Євангеліє. Згодом він вирушив до Єгипту, де заснував Олександрійську церкву та Християнське училище, з якого вийшли великі Отці Церкви. Через деякий час Марко повернувся до Олександрії, де охрестив багатьох язичників. У зв'язку з цим чоловіка почали переслідувати, а потім катувати. Перед смертю він побачив Господа, після чого відійшов у вічність у 63 році.

Що не можна робити

Не слід сперечатися та сваритися з рідними.

Не варто лихословити, пліткувати, конфліктувати та заздрити.

Не можна ділитися своїми планами, бо тоді вони не втіляться у реальність.

Не рекомендується зізнаватися у своїх почуттях.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то корови будуть мати багато молока.

Якщо на небі добре видно зорі, то цьогоріч очікуйте гарного врожаю.

Якщо надворі тепло, то влітку буде спекотно.

Якщо почуєте спів птахів, то скоро потеплішає.

Що ще відзначають

День перукаря. Його щорічно відзначають 25 квітня. Це свято вшановує діяльність фахівців, які роблять стрижки та змінюють колір волосся. Головна мета Дня перукаря – висловити вдячність майстрам за їхню творчу працю.