25 вересня віряни вшановують пам'ять святої преподобної Єфросинії. Вона переодягнулася в чоловічий одяг та вирушила в монастир, щоб не виходити заміж.

У цей день наші предки займалися консервацією на зиму. Про заборони й інші свята 25 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті преподобної Єфросинії

Вона народилася і зростала в заможній родині в Олександрії Єгипетській. У 12-річному віці Єфросинія втратила матір, тож вихованням дівчинки займався лише батько, який сповідував християнство. Одного дня тато святої захотів віддати її заміж, але вона не хотіла цього. Саме тому Єфросинія вирішила втекти з дому та вирушити в монастир. Дівчина боялася йти в жіночу обитель, бо розуміла, що там її можуть знайти. Через це Єфросинія пішла в чоловічий монастир, який часто відвідувала з батьком. Там вона провела 38 років свого життя у пості й молитві. Лише перед смертю Єфросинія розповіла батькові, що приховувала свою стать у монастирі. Після поховання доньки чоловік пішов також служити у цю обитель.

Що не можна робити?

Не варто лінуватися.

Не можна заздрити, пліткувати та лихословити.

Не рекомендується вирушати у подорож.

Не слід брати до рук гострі предмети, бо ризикуєте скоротити собі тривалість життя.

Що ще відзначають?