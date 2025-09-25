У цей день наші предки займалися консервацією на зиму. Про заборони й інші свята 25 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті преподобної Єфросинії
Вона народилася і зростала в заможній родині в Олександрії Єгипетській. У 12-річному віці Єфросинія втратила матір, тож вихованням дівчинки займався лише батько, який сповідував християнство. Одного дня тато святої захотів віддати її заміж, але вона не хотіла цього. Саме тому Єфросинія вирішила втекти з дому та вирушити в монастир. Дівчина боялася йти в жіночу обитель, бо розуміла, що там її можуть знайти. Через це Єфросинія пішла в чоловічий монастир, який часто відвідувала з батьком. Там вона провела 38 років свого життя у пості й молитві. Лише перед смертю Єфросинія розповіла батькові, що приховувала свою стать у монастирі. Після поховання доньки чоловік пішов також служити у цю обитель.
Що не можна робити?
- Не варто лінуватися.
- Не можна заздрити, пліткувати та лихословити.
- Не рекомендується вирушати у подорож.
- Не слід брати до рук гострі предмети, бо ризикуєте скоротити собі тривалість життя.
Що ще відзначають?
- 25 вересня відзначають Всесвітній день фармацевта. Це професійне свято встановили у 2009 році в Туреччині, де була заснована Міжнародна фармацевтична організація. У цей день заведено вшановувати роботу медичних працівників, які зберігають лікарські засоби та консультують покупців стосовно препаратів.
- Також сьогодні святкують Всесвітній день моря. Він традиційно припадає на останній четвер вересня, цьогоріч це – 24 вересня. Всесвітній день моря заснувала Організація Об'єднаних Націй заснований за ініціативою спеціального підрозділу Міжнародної морської організації. Головна мета свята – вшанувати внесок морської промисловості у світову економіку.