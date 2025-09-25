В этот день наши предки занимались консервацией на зиму. О запретах и других праздниках 25 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти преподобной Ефросинии

Она родилась и росла в зажиточной семье в Александрии Египетской. В 12-летнем возрасте Ефросиния потеряла мать, поэтому воспитанием девочки занимался только отец, который исповедовал христианство. Однажды папа святой захотел отдать ее замуж, но она не хотела этого. Именно поэтому Ефросиния решила сбежать из дома и отправиться в монастырь. Девушка боялась идти в женскую обитель, потому что понимала, что там ее могут найти. Из-за этого Ефросиния ушла в мужской монастырь, который часто посещала с отцом. Там она провела 38 лет своей жизни в посте и молитве. Только перед смертью Ефросиния рассказала отцу, что скрывала свой пол в монастыре. После похорон дочери муж пошел также служить в эту обитель.

Что нельзя делать?

Не стоит лениться.

Нельзя завидовать, сплетничать и злословить.

Не рекомендуется отправляться в путешествие.

Не следует брать в руки острые предметы, потому что рискуете сократить себе продолжительность жизни.

Что еще отмечают?