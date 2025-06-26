Яке церковне свято у четвер, 26 червня: чому сьогодні не можна одружуватися та вінчатися
- 26 червня віряни вшановують пам'ять преподобного Давида Солунського.
- Сьогодні також відзначають День кримськотатарського прапора.
26 червня віряни вшановують пам'ять преподобного Давида Солунського. Він був відомим подвижником, який все своє життя присвятив Богові.
У цей день наші предки збирали врожай полуниці. Про заборони й прикмети на 26 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті преподобного Давида Солунського
Він розпочав свій духовний шлях у монастирі святих мучеників Феодора і Меркурія, де багато молився та служив Богу. Згодом святий оселився поблизу міста Солуні та прожив 70 років у курені. За життя він дотримувався суворого посту і поставав перед багатьма випробуваннями. Попри усі життєві труднощі, чоловік не зрікся віри, за що Господь нагородив його даром чудотворення. Так, святий зцілював хворих і допомагав усім, хто звертався до нього з проханнями. Приблизно у 540 році Давид відійшов у вічність.
Що не можна робити
- Не можна брати або позичати гроші в борг.
- Не слід одружуватися та вінчатися, бо тоді доведеться скоро розірвати шлюб.
- Не варто ображати тварин.
- Не рекомендується сваритися та сперечатися з рідними.
Народні прикмети
- Якщо надворі дощить, то літо буде вологим.
- Якщо на вулиці спекотно, очікуйте посухи.
- Якщо сьогодні побачите багато полуниці, то зима буде суворою.
- Якщо небо ясне, то незабаром буде гарна погода.
Що ще відзначають
День кримськотатарського прапора. Його щорічно відзначають 26 червня, починаючи з 2010 року. Прапор кримських татар символізує національне відродження цілого народу. На цьому символі можна помітити жовту тамгу – емблему, що ставили раніше на родове майно.
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