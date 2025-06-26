Яке церковне свято у четвер, 26 червня: чому сьогодні не можна одружуватися та вінчатися

26 червня віряни вшановують пам'ять преподобного Давида Солунського. Він був відомим подвижником, який все своє життя присвятив Богові.

У цей день наші предки збирали врожай полуниці. Про заборони й прикмети на 26 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Давида Солунського

Він розпочав свій духовний шлях у монастирі святих мучеників Феодора і Меркурія, де багато молився та служив Богу. Згодом святий оселився поблизу міста Солуні та прожив 70 років у курені. За життя він дотримувався суворого посту і поставав перед багатьма випробуваннями. Попри усі життєві труднощі, чоловік не зрікся віри, за що Господь нагородив його даром чудотворення. Так, святий зцілював хворих і допомагав усім, хто звертався до нього з проханнями. Приблизно у 540 році Давид відійшов у вічність.

Що не можна робити

Не можна брати або позичати гроші в борг.

Не слід одружуватися та вінчатися, бо тоді доведеться скоро розірвати шлюб.

Не варто ображати тварин.

Не рекомендується сваритися та сперечатися з рідними.

Народні прикмети

Якщо надворі дощить, то літо буде вологим.

Якщо на вулиці спекотно, очікуйте посухи.

Якщо сьогодні побачите багато полуниці, то зима буде суворою.

Якщо небо ясне, то незабаром буде гарна погода.

Що ще відзначають

День кримськотатарського прапора. Його щорічно відзначають 26 червня, починаючи з 2010 року. Прапор кримських татар символізує національне відродження цілого народу. На цьому символі можна помітити жовту тамгу – емблему, що ставили раніше на родове майно.

Додамо, наша редакція вже підготувала матеріал про міжнародні й професійні свята червня 2025 року.