В этот день наши предки собирали урожай клубники. О запретах и приметах на 26 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти преподобного Давида Солунского
Он начал свой духовный путь в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия, где много молился и служил Богу. Впоследствии святой поселился вблизи города Солуни и прожил 70 лет в шалаше. При жизни он придерживался строгого поста и представал перед многими испытаниями. Несмотря на все жизненные трудности, человек не отрекся от веры, за что Господь наградил его даром чудотворения. Так, святой исцелял больных и помогал всем, кто обращался к нему с просьбами. Примерно в 540 году Давид отошел в вечность.
Что нельзя делать
- Нельзя брать или занимать деньги в долг.
- Не следует жениться и венчаться, потому что тогда придется скоро расторгнуть брак.
- Не стоит обижать животных.
- Не рекомендуется ссориться и спорить с родными.
Народные приметы
- Если на улице дождь, то лето будет влажным.
- Если на улице жарко, ожидайте засухи.
- Если сегодня увидите много клубники, то зима будет суровой.
- Если небо ясное, то вскоре будет хорошая погода.
Что еще отмечают
День крымскотатарского флага. Его ежегодно отмечают 26 июня, начиная с 2010 года. Флаг крымских татар символизирует национальное возрождение целого народа. На этом символе можно заметить желтую тамгу – эмблему, что ставили ранее на родовое имущество.
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