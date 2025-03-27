Яке церковне свято у четвер, 27 березня: чому сьогодні не можна залишати їжу на столі

27 березня віряни вшановують пам'ять мучениці Матрони. Її жорстоко вбили через відданість Богу.

У цей день наші предки доглядали за домашніми тваринами. Про заборони й прикмети на 27 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті мучениці Матрони

Вона жила в III або IV столітті та була рабинею юдейки Павтіли. Жінка змушувала Матрону зректися християнства, але свята таємно ходила до церкви, твердо зберігаючи свою віру. Дізнавшись про це, розгнівана Павтіла жорстоко побила рабиню й кинула її у в'язницю. Однак сталося диво, і жінка змогла вижити. Втім, юдейка не зупинилася на цьому і почала бити Матрону палицями та не давати їй їсти та пити. Через деякий час свята загинула у муках, а її тіло поховали за всіма християнськими традиціями. Згодом Павтіла також померла, впавши з міської стіни.

Що не можна робити

Не варто залишати їжу на столі, адже можете привабити матеріальні труднощі в майбутньому.

Не слід сперечатися та сваритися з рідними.

Не рекомендується пити алкоголь.

Не можна брехати та заздрити іншим людям.

Народні прикмети

Якщо на деревах побачите іній, то в цьому році буде рясний врожай.

Якщо почуєте спів птахів, то очікуйте сухого літа.

Якщо сьогодні піде дощ, то така погода триватиме весь тиждень.

Якщо надворі сонячно, то влітку буде спекотно.

Що не відзначають

Міжнародний день театру. Його щорічно відзначають з 1961 року за ініціативою французького режисера та письменника Жана Кокто. Що цікаво, 27 березня заведено не лише вшановувати театральних працівників, але й театр як частину культури.

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