В этот день наши предки ухаживали за домашними животными. О запретах и приметах на 27 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти мученицы Матроны
Она жила в III или IV веке и была рабыней иудейки Павтилы. Женщина заставляла Матрону отречься от христианства, но святая тайно ходила в церковь, твердо сохраняя свою веру. Узнав об этом, разгневанная Павтила жестоко избила рабыню и бросила ее в тюрьму. Однако произошло чудо, и женщина смогла выжить. Впрочем, иудейка не остановилась на этом и начала бить Матрону палками и не давать ей есть и пить. Через некоторое время святая погибла в муках, а ее тело похоронили по всем христианским традициям. Впоследствии Павтила также умерла, упав с городской стены.
Что нельзя делать
- Не стоит оставлять еду на столе, ведь можете привлечь материальные трудности в будущем.
- Не следует спорить и ссориться с родными.
- Не рекомендуется пить алкоголь.
- Нельзя врать и завидовать другим людям.
Народные приметы
- Если на деревьях увидите иней, то в этом году будет обильный урожай.
- Если услышите пение птиц, то ожидайте сухого лета.
- Если сегодня пойдет дождь, то такая погода продлится всю неделю.
- Если на улице солнечно, то летом будет жарко.
Что не отмечают
Международный день театра. Его ежегодно отмечают с 1961 года по инициативе французского режиссера и писателя Жана Кокто. Что интересно, 27 марта принято не только чествовать театральных работников, но и театр как часть культуры.
Напомним, что ранее наша редакция рассказывала о других праздниках, которые будут в марте 2025 года.