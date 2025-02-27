27 лютого – яке церковне свято: чому сьогодні не можна вирушати в далекі подорожі

27 лютого віряни вшановують пам'ять святого преподобного сповідника Прокопія Декаполіта. Він був монахом, який не підтримував іконоборство.

У цей день наші предки йшли на риболовлю та готувалися до посівного сезону. Про заборону й прикмети на 27 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Прокопія Декаполіта

За однією з версій, він жив за часів правління Лева III Ісавра. Тоді процвітало іконоборство, яке не підтримував Прокопій. Чоловік був монахом у Константинополі та вів духовний спосіб життя. Прокопій разом зі своїм учнем Василієм викривав єретиків, за що був схоплений за наказом імператора. Святий зазнав страшних страждань через віру, але не загинув. Прокопія відпустили лише після смерті правителя, тому чоловік вирішив повернутися до свого монастиря. Святий помер у глибокій старості.

Що не можна робити

Не варто позичати або брати гроші в борг.

Не можна вирушати в далекі подорожі, бо існує високий ризик того, що під час поїздки станеться біда.

Не рекомендується сперечатися та сваритися.

Не слід бажати комусь зла.

Народні прикмети

Якщо побачите бруньки на вербі, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо помітите граків у гніздах, то навесні буде тепло.

Якщо сьогодні піде дощ, то літо буде теплим.

Якщо сьогодні вдарить мороз, то влітку буде спекотно.

Що ще відзначають

Міжнародний день полярного ведмедя. Його щорічно відзначають 27 лютого завдяки ініціативі некомерційної організації Polar Bear International. Головна мета свята – підвищити обізнаність людей про вплив клімату на життя білих ведмедів та зберегти цей рідкісний вид тварин.