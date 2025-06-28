Яке церковне свято у суботу, 28 червня: чому сьогодні не можна йти в ліс наодинці

28 червня віряни вшановують перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана. Вони зцілювали вірян за допомогою молитви, але загинули через відданість християнству.

У цей день наші предки пекли пироги з ягодами. Про заборони й прикмети на 28 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана

Святий Кир жив у III столітті у місті Олександрії. Він працював лікарем та вірив у Бога, а через деякий час – пішов у монастир. Там Кир здобув дар зцілення, тому допомагав нужденним та лікував їх молитвою. Згодом до святого приєднався колишній воїн Іван, який нещодавно охрестився. Одного дня чоловіки вирушили до християнки, яку хотіли ув'язнити за її віру. Втім, святих схопили раніше та кинули до в'язниці. Пізніше Івана та Кира вбили мечем. Спершу святі мощі чоловіків поклали в церкву святого Марка, а через сто років – перенесли в єгипетське місто Менуту.

Що не можна робити

Не слід одружуватися та справляти весілля.

Не можна брати або позичати гроші в борг.

Не рекомендується сваритися та сперечатися з близькими.

Не варто йти в ліс наодинці, бо існує високий ризик заблукати.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то восени буде тепло.

Якщо побачите на небі багато зірок, то очікуйте негоди.

Якщо помітите на сосні багато шишок, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо надворі хмарно, то у липні часто дощитиме.

Що ще відзначають

День Конституції України. Його щорічно відзначають 28 червня. Адже саме у цей день, у 1996 році, Верховна Рада прийняла Основний Закон України, що стало важливим етапом у становленні правової системи держави, закріпивши принципи демократії, верховенства права та прав людини.