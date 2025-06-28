В этот день наши предки пекли пироги с ягодами. О запретах и приметах на 28 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Смотрите также Православный календарь на июнь 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы
День перенесения мощей святых бессребреников Кира и Иоанна
Святой Кир жил в III веке в городе Александрии. Он работал врачом и верил в Бога, а через некоторое время – ушел в монастырь. Там Кир получил дар исцеления, поэтому помогал нуждающимся и лечил их молитвой. Впоследствии к святому присоединился бывший воин Иван, который недавно крестился. Однажды мужчины отправились к христианке, которую хотели посадить в тюрьму за ее веру. Впрочем, святых схватили раньше и бросили в тюрьму. Позже Ивана и Кира убили мечом. Сначала святые мощи мужчин положили в церковь святого Марка, а через сто лет – перенесли в египетский город Менуту.
Что нельзя делать
- Не следует жениться и справлять свадьбы.
- Нельзя брать или занимать деньги в долг.
- Не рекомендуется ссориться и спорить с близкими.
- Не стоит идти в лес в одиночку, потому что существует высокий риск заблудиться.
Народные приметы
- Если сегодня пойдет дождь, то осенью будет тепло.
- Если увидите на небе много звезд, то ожидайте непогоды.
- Если заметите на сосне много шишек, то в этом году будет хороший урожай.
- Если на улице облачно, то в июле часто будет дождливо.
Что еще отмечают
День Конституции Украины. Его ежегодно отмечают 28 июня. Ведь именно в этот день, в 1996 году, Верховная Рада приняла Основной Закон Украины, что стало важным этапом в становлении правовой системы государства, закрепив принципы демократии, верховенства права и прав человека.