В этот день наши предки пекли пироги с ягодами. О запретах и приметах на 28 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День перенесения мощей святых бессребреников Кира и Иоанна

Святой Кир жил в III веке в городе Александрии. Он работал врачом и верил в Бога, а через некоторое время – ушел в монастырь. Там Кир получил дар исцеления, поэтому помогал нуждающимся и лечил их молитвой. Впоследствии к святому присоединился бывший воин Иван, который недавно крестился. Однажды мужчины отправились к христианке, которую хотели посадить в тюрьму за ее веру. Впрочем, святых схватили раньше и бросили в тюрьму. Позже Ивана и Кира убили мечом. Сначала святые мощи мужчин положили в церковь святого Марка, а через сто лет – перенесли в египетский город Менуту.

Что нельзя делать

Не следует жениться и справлять свадьбы.

Нельзя брать или занимать деньги в долг.

Не рекомендуется ссориться и спорить с близкими.

Не стоит идти в лес в одиночку, потому что существует высокий риск заблудиться.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то осенью будет тепло.

Если увидите на небе много звезд, то ожидайте непогоды.

Если заметите на сосне много шишек, то в этом году будет хороший урожай.

Если на улице облачно, то в июле часто будет дождливо.

Что еще отмечают

День Конституции Украины. Его ежегодно отмечают 28 июня. Ведь именно в этот день, в 1996 году, Верховная Рада приняла Основной Закон Украины, что стало важным этапом в становлении правовой системы государства, закрепив принципы демократии, верховенства права и прав человека.