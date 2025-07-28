Яке церковне свято у понеділок, 28 липня: чому сьогодні не можна пити алкоголь

28 липня віряни вшановують пам'ять апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. Вони віддано служили Господу та поширювали християнство серед народу.

У цей день наші предки намагалися не виходити з дому. Про заборони й прикмети на 28 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена

Вони стали одними з перших учнів Христа і належали до числа апостолів від сімдесяти. Разом зі святим Стефаном вони були дияконами для того, щоб піклуватися про християн. Відомо, що Прохор записував Євангеліє та послання, які диктував Іван Богослов. Згодом апостол став єпископом Нікомедії, де невпинно працював над наверненням людей до християнства. Водночас Никанор також віддано служив Господу, але загинув під час гонінь на християн. А святий Тимон був єпископом міста Басторії в Аравії. Там він проповідував Святе Письмо та навертав язичників до віри в Христа. За свою діяльність Тимон зазнав жорстоких тортур і загинув мученицькою смертю. Святий Пармен протягом життя служив апостолам, але якось захворів, тому мирно відійшов до Господа.

Що не можна робити?

Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.

Не слід пліткувати та заздрити.

Не можна лихословити та конфліктувати.

Не рекомендується пити алкоголь, бо тоді накличете біди в родину.

Народні прикмети

Якщо сьогодні небо хмарне, то зима буде суворою.

Якщо вранці помітите росу на траві, то сьогодні буде тепло.

Якщо на небі яскраво світитимуть зорі, то очікуйте негоду.

Якщо почуєте спів птахів ввечері, то серпень буде спекотним.

Що ще відзначають?

День пам'яті закатованих або загиблих в полоні. Його встановили у 2025 році Постановою Верховної Ради України. 28 липня українці згадують усіх, хто загинув не лише на полі бою, а й у полоні, в нелюдських умовах, без права на захист, але з відданістю своїй державі.