В этот день наши предки старались не выходить из дома. О запретах и приметах на 28 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Не пропустите Календарь религиозных праздников на июль 2025 года: что будут отмечать украинцы
День памяти святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена
Они стали одними из первых учеников Христа и принадлежали к числу апостолов от семидесяти. Вместе со святым Стефаном они были диаконами для того, чтобы заботиться о христианах. Известно, что Прохор записывал Евангелие и послания, которые диктовал Иоанн Богослов. Впоследствии апостол стал епископом Никомедии, где неустанно работал над обращением людей в христианство. В то же время Никанор также преданно служил Господу, но погиб во время гонений на христиан. А святой Тимон был епископом города Бастории в Аравии. Там он проповедовал Священное Писание и обращал язычников к вере во Христа. За свою деятельность Тимон подвергся жестоким пыткам и погиб мученической смертью. Святой Пармен в течение жизни служил апостолам, но как-то заболел, поэтому мирно отошел к Господу.
Что нельзя делать?
- Не стоит заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.
- Не следует сплетничать и завидовать.
- Нельзя сквернословить и конфликтовать.
- Не рекомендуется пить алкоголь, потому что тогда привлечете беды в семью.
Народные приметы
- Если сегодня небо облачное, то зима будет суровой.
- Если утром заметите росу на траве, то сегодня будет тепло.
- Если на небе будут ярко светить звезды, то ожидайте непогоду.
- Если услышите пение птиц вечером, то август будет жарким.
Что еще отмечают?
День памяти замученных или погибших в плену. Его установили в 2025 году Постановлением Верховной Рады Украины. 28 июля украинцы вспоминают всех, кто погиб не только на поле боя, но и в плену, в нечеловеческих условиях, без права на защиту, но с преданностью своему государству.