29 липня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна починати ремонт

29 липня віряни вшановують пам'ять святого мученика Калиника. Він загинув страшною смертю через відданість Богу.

У цей день наші предки збирали врожай ягід. Про заборони й прикмети на 29 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого мученика Калинника

Він жив у III – IV століттях і походив із Кілікії. Ще з раннього дитинства хлопець відзначався добротою й непохитною вірою в Бога. Подорожуючи містами, Калиник проповідував Євангеліє та навертав людей до істинної віри. Прибувши в Анкіру, святий відкрито закликав язичників зректися ідолів та прийняти Христа. Однак за це Калиника схопили й привели до правителя Сакерда. Попри катування, святий не зрікся віри, а навпаки – дякував Богові за честь постраждати за Нього. Відомо, що Калиник сам попросив розпалити вогонь, щоб прийняти мученицьку смерть. Його кинули в полум'я, проте святий до останнього прославляв Бога.

Що не можна робити?

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Не слід починати ремонт, бо тоді не вдасться втілити задумане.

Не рекомендується брати або позичати гроші в борг.

Не можна сваритися та сперечатися з рідними.

Народні прикмети

Якщо надворі тепло, то у вересні буде гарна погода.

Якщо на вулиці туманно, то очікуйте неврожаю.

Якщо в лісі ще немає грибів, то зима буде суворою.

Якщо побачите зграю птахів ввечері, то скоро буде холодно.

Що ще відзначають?

Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Його щорічно відзначають 29 липня. Головна мета свята – розповісти людям більше про проблему дискримінації та методи боротьби з нею.

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