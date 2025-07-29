29 липня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна починати ремонт
- 29 липня віряни вшановують пам'ять мученика Калиника, який загинув за свою віру в Бога.
- Сьогодні також відзначають Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією.
29 липня віряни вшановують пам'ять святого мученика Калиника. Він загинув страшною смертю через відданість Богу.
У цей день наші предки збирали врожай ягід. Про заборони й прикмети на 29 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті святого мученика Калинника
Він жив у III – IV століттях і походив із Кілікії. Ще з раннього дитинства хлопець відзначався добротою й непохитною вірою в Бога. Подорожуючи містами, Калиник проповідував Євангеліє та навертав людей до істинної віри. Прибувши в Анкіру, святий відкрито закликав язичників зректися ідолів та прийняти Христа. Однак за це Калиника схопили й привели до правителя Сакерда. Попри катування, святий не зрікся віри, а навпаки – дякував Богові за честь постраждати за Нього. Відомо, що Калиник сам попросив розпалити вогонь, щоб прийняти мученицьку смерть. Його кинули в полум'я, проте святий до останнього прославляв Бога.
Що не можна робити?
- Не варто займатися важкою фізичною працею.
- Не слід починати ремонт, бо тоді не вдасться втілити задумане.
- Не рекомендується брати або позичати гроші в борг.
- Не можна сваритися та сперечатися з рідними.
Народні прикмети
- Якщо надворі тепло, то у вересні буде гарна погода.
- Якщо на вулиці туманно, то очікуйте неврожаю.
- Якщо в лісі ще немає грибів, то зима буде суворою.
- Якщо побачите зграю птахів ввечері, то скоро буде холодно.
Що ще відзначають?
Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Його щорічно відзначають 29 липня. Головна мета свята – розповісти людям більше про проблему дискримінації та методи боротьби з нею.
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