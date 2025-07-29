Укр Рус
lifestyle 24 Новини про традиції 29 липня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна починати ремонт
29 липня, 07:00
2

29 липня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна починати ремонт

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 29 липня віряни вшановують пам'ять мученика Калиника, який загинув за свою віру в Бога.
  • Сьогодні також відзначають Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією.

29 липня віряни вшановують пам'ять святого мученика Калиника. Він загинув страшною смертю через відданість Богу.

У цей день наші предки збирали врожай ягід. Про заборони й прикмети на 29 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на  Православний церковний календар.

Дивіться також Календар релігійних свят на липень 2025 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті святого мученика Калинника

Він жив у III – IV століттях і походив із Кілікії. Ще з раннього дитинства хлопець відзначався добротою й непохитною вірою в Бога. Подорожуючи містами, Калиник проповідував Євангеліє та навертав людей до істинної віри. Прибувши в Анкіру, святий відкрито закликав язичників зректися ідолів та прийняти Христа. Однак за це Калиника схопили й привели до правителя Сакерда. Попри катування, святий не зрікся віри, а навпаки – дякував Богові за честь постраждати за Нього. Відомо, що Калиник сам попросив розпалити вогонь, щоб прийняти мученицьку смерть. Його кинули в полум'я, проте святий до останнього прославляв Бога. 

Що не можна робити?

  • Не варто займатися важкою фізичною працею.
  • Не слід починати ремонт, бо тоді не вдасться втілити задумане.
  • Не рекомендується брати або позичати гроші в борг.
  • Не можна сваритися та сперечатися з рідними.

Народні прикмети

  • Якщо надворі тепло, то у вересні буде гарна погода.
  • Якщо на вулиці туманно, то очікуйте неврожаю.
  • Якщо в лісі ще немає грибів, то зима буде суворою.
  • Якщо побачите зграю птахів ввечері, то скоро буде холодно.

Що ще відзначають?

Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Його щорічно відзначають 29 липня. Головна мета свята – розповісти людям більше про проблему дискримінації та методи боротьби з нею.

Про інші міжнародні свята липня 2025 року – дізнавайтеся далі в нашому матеріалі.