В этот день наши предки собирали урожай ягод. О запретах и приметах на 29 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого мученика Калинника

Он жил в III – IV веках и происходил из Киликии. Еще с раннего детства парень отличался добротой и непоколебимой верой в Бога. Путешествуя по городам, Калиник проповедовал Евангелие и обращал людей к истинной вере. Прибыв в Анкиру, святой открыто призвал язычников отречься от идолов и принять Христа. Однако за это Калиника схватили и привели к правителю Сакерду. Несмотря на пытки, святой не отрекся от веры, а наоборот – благодарил Бога за честь пострадать за Него. Известно, что Калиник сам попросил разжечь огонь, чтобы принять мученическую смерть. Его бросили в пламя, однако святой до последнего прославлял Бога.

Что нельзя делать?

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.

Не следует начинать ремонт, потому что тогда не удастся воплотить задуманное.

Не рекомендуется брать или занимать деньги в долг.

Нельзя ссориться и спорить с родными.

Народные приметы

Если на улице тепло, то в сентябре будет хорошая погода.

Если на улице туманно, то ожидайте неурожая.

Если в лесу еще нет грибов, то зима будет суровой.

Если увидите стаю птиц вечером, то скоро будет холодно.

Что еще отмечают?

Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией. Его ежегодно отмечают 29 июля. Главная цель праздника – рассказать людям больше о проблеме дискриминации и методах борьбы с ней.

О других международных праздниках июля 2025 года – узнавайте далее в нашем материале.