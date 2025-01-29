Яке церковне свято у середу, 29 січня: чому сьогодні не можна розмовляти з незнайомцями

29 січня віряни відзначають перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця. Чоловік загинув страшною смертю через відданість християнству.

У цей день наші предки доглядали за домашньою худобою. Про заборони й прикмети 29 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця

Він народився у Сирії, де з юності почав сповідувати християнство. Чоловік був учнем апостола Івана Богослова та Петра. Крім цього, Ігнатій протягом 40 років обіймав посаду єпископа Антіохійського та поширював віру серед народу. Одного дня імператор Траян засудив святого до страти. Ігнатій загинув страшною смертю, адже його викинули в клітку до звірів. Спершу мощі священномученика перенесли до Антіохії, але потім почали зберігати в Римі.

Що не можна робити

Не слід займатися важкою роботою.

Не можна вирушати у далекі поїздки.

Не рекомендується сперечатися та сваритися з рідними.

Не варто розмовляти з незнайомцями, бо привабите біди у життя.

Народні прикмети

Якщо на небі добре видно червоний Місяць, то скоро буде вітряно.

Якщо сьогодні випаде сніг, то влітку часто дощитиме.

Якщо почуєте шум у лісі, то очікуйте потепління.

Якщо надворі сонячно, то цьогоріч буде гарний врожай.

Що ще відзначають

День пам'яті Героїв Крут. Наприкінці січня 1918 року відбувся бій між військом УНР і більшовиками біля залізничної станції Крути. Тоді українським захисникам вдалося зупинити наступ ворога, який прагнув захопити Київ. Від 70 до 100 українців загинуло у битві.