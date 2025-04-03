3 квітня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна здійснювати дорогі покупки

3 квітня віряни вшановують пам'ять преподобного Микити Сповідника. Він очолював монастир і зазнав переслідувань через захист святих образів.

У цей день наші предки чистили й мили сани. Про заборони й прикмети на 3 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

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День пам'яті преподобного Микити Сповідника

Він народився у VIII столітті в Кесарії Вифінійській. Ще змалку хлопець прагнув духовного життя, тому в дорослому віці став монахом. Згодом Микита очолив монастир, де прославився своїм благочестивим життям та ділився мудрістю. Однак час його служіння випав на період іконоборства. Коли імператор почав переслідувати тих, хто шанував святі образи, Микита не відмовився від своїх переконань, а сміливо захищав ікони та православну віру. За це святого схопили та кинули до в'язниці. Після багатьох років страждань та випробувань він повернувся до монастиря, де продовжив духовне наставництво. Микита помер у глибокій старості.

Що не можна робити

Не слід нехтувати прибиранням в домі.

Не можна сваритися та сперечатися з рідними.

Не рекомендується їсти продукти тваринного походження.

Не варто здійснювати дорогі покупки, бо тоді привабите матеріальні труднощі в життя.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то весна буде холодною.

Якщо надворі вітряно, то очікуйте на гарний врожай.

Якщо почуєте грім, то незабаром буде холодно.

Якщо сьогодні надворі сонячно, то влітку буде спекотно.

Що ще відзначають

День народження кавомолки. Його щорічно відзначають 3 квітня. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1829 році, Джеймс Каррінгтон запатентував ручну кавомолку – пристрій, який прискорює процес приготування кави.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про інші свята квітня 2025 року.