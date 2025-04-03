В этот день наши предки чистили и мыли сани. О запретах и приметах на 3 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.
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День памяти преподобного Никиты Исповедника
Он родился в VIII веке в Кесарии Вифинийской. Еще с детства парень стремился к духовной жизни, поэтому во взрослом возрасте стал монахом. Впоследствии Никита возглавил монастырь, где прославился своей благочестивой жизнью и делился мудростью. Однако время его служения выпало на период иконоборчества. Когда император начал преследовать тех, кто почитал святые образы, Никита не отказался от своих убеждений, а смело защищал иконы и православную веру. За это святого схватили и бросили в тюрьму. После многих лет страданий и испытаний он вернулся в монастырь, где продолжил духовное наставничество. Никита умер в глубокой старости.
Что нельзя делать
- Не следует пренебрегать уборкой в доме.
- Нельзя ссориться и спорить с родными.
- Не рекомендуется есть продукты животного происхождения.
- Не стоит совершать дорогие покупки, потому что тогда привлечете материальные трудности в жизнь.
Народные приметы народные приметы
- Если сегодня пойдет дождь, то весна будет холодной.
- Если на улице ветрено, то ожидайте хороший урожай.
- Если услышите гром, то вскоре будет холодно.
- Если сегодня на улице солнечно, то летом будет жарко.
Что еще отмечают
День рождения кофемолки. Его ежегодно отмечают 3 апреля. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1829 году, Джеймс Каррингтон запатентовал ручную кофемолку – устройство, которое ускоряет процесс приготовления кофе.
Напомним, что ранее мы рассказывали о других праздниках апреля 2025 года.