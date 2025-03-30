30 березня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна розповідати свої сни
- 30 березня вшановують пам'ять преподобного Івана Ліствичника.
- Сьогодні також мусульмани відзначають Рамазан-байрам.
30 березня віряни вшановують пам'ять преподобного Івана Ліствичника. Він провів все життя у пустелі та присвятив його служінню Богу.
У цей день наші предки збирали бруньки берези, адже особливо шанували це дерево. Про заборони й прикмети на 30 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті преподобного Івана Ліствичника
Він народився близько 570 року та в дорослому віці прийняв чернечий постриг в Синайському монастирі. Іван жив під керівництвом старця Мартирія, а після його смерті вирушив у пустелю Тола. Там чоловік пробув 40 років у пості, молитві та мовчанні. Святий майже не їв, бо присвячував багато часу читанню Святого Письма. Крім цього, він щодня демонстрував свою любов і відданість Богові та займався написанням книги "Ліствиця", за що став настоятелем монастиря. Втім, через чотири роки Іван знову усамітнився, а згодом відійшов у вічність.
Що не можна робити
- Не варто їсти продукти тваринного походження.
- Не слід конфліктувати та лихословити.
- Не можна займатися хатніми справами.
- Не рекомендується розповідати свої сни, бо тоді вони збудуться.
Народні прикмети
- Якщо побачите зграю птахів, то у квітні часто дощитиме.
- Якщо почуєте бджіл, то весна буде теплою.
- Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде гарний врожай.
- Якщо на березі вже з'явилося листя, то літо буде теплим.
Що ще відзначають
Рамазан-байрам. Цьогоріч мусульмани відзначають його з 30 по 31 березня. Це свято символізує закінчення Рамадану, священного місяця для послідовників ісламу, які дотримувалися суворих правил поведінки протягом 30 днів. Традиційно мусульмани моляться вранці, проводять час з родиною та обмінюються подарунками.
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