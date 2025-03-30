30 березня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна розповідати свої сни

30 березня віряни вшановують пам'ять преподобного Івана Ліствичника. Він провів все життя у пустелі та присвятив його служінню Богу.

У цей день наші предки збирали бруньки берези, адже особливо шанували це дерево. Про заборони й прикмети на 30 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Івана Ліствичника

Він народився близько 570 року та в дорослому віці прийняв чернечий постриг в Синайському монастирі. Іван жив під керівництвом старця Мартирія, а після його смерті вирушив у пустелю Тола. Там чоловік пробув 40 років у пості, молитві та мовчанні. Святий майже не їв, бо присвячував багато часу читанню Святого Письма. Крім цього, він щодня демонстрував свою любов і відданість Богові та займався написанням книги "Ліствиця", за що став настоятелем монастиря. Втім, через чотири роки Іван знову усамітнився, а згодом відійшов у вічність.

Що не можна робити

Не варто їсти продукти тваринного походження.

Не слід конфліктувати та лихословити.

Не можна займатися хатніми справами.

Не рекомендується розповідати свої сни, бо тоді вони збудуться.

Народні прикмети

Якщо побачите зграю птахів, то у квітні часто дощитиме.

Якщо почуєте бджіл, то весна буде теплою.

Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо на березі вже з'явилося листя, то літо буде теплим.

Що ще відзначають

Рамазан-байрам. Цьогоріч мусульмани відзначають його з 30 по 31 березня. Це свято символізує закінчення Рамадану, священного місяця для послідовників ісламу, які дотримувалися суворих правил поведінки протягом 30 днів. Традиційно мусульмани моляться вранці, проводять час з родиною та обмінюються подарунками.

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