В этот день наши предки собирали почки березы, ведь особенно почитали это дерево. О запретах и приметах на 30 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Иоанна Лествичника

Он родился около 570 года и во взрослом возрасте принял монашеский постриг в Синайском монастыре. Иоанн жил под руководством старца Мартирия, а после его смерти отправился в пустыню Тола. Там мужчина пробыл 40 лет в посте, молитве и молчании. Святой почти не ел, потому что посвящал много времени чтению Священного Писания. Кроме этого, он ежедневно демонстрировал свою любовь и преданность Богу и занимался написанием книги "Лествица", за что стал настоятелем монастыря. Впрочем, через четыре года Иоанн снова уединился, а впоследствии отошел в вечность.

Что нельзя делать

Не стоит есть продукты животного происхождения.

Не следует конфликтовать и сквернословить.

Нельзя заниматься домашними делами.

Не рекомендуется рассказывать свои сны, потому что тогда они сбудутся.

Народные приметы

Если увидите стаю птиц, то в апреле часто будет идти дождь.

Если услышите пчел, то весна будет теплой.

Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет хороший урожай.

Если на берегу уже появились листья, то лето будет теплым.

Что еще отмечают

Рамазан-байрам. В этом году мусульмане отмечают его с 30 по 31 марта. Этот праздник символизирует окончание Рамадана, священного месяца для последователей ислама, которые придерживались строгих правил поведения в течение 30 дней. Традиционно мусульмане молятся утром, проводят время с семьей и обмениваются подарками.

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