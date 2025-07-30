Яке церковне свято у середу, 30 липня: чому сьогодні не можна вирушати в далекі подорожі
- 30 липня віряни вшановують пам'ять святих апостолів Сили, Андроніка та інших, які проповідували християнство.
- Сьогодні також відзначається Міжнародний день дружби, встановлений ООН у 2011 році.
30 липня віряни вшановують пам'ять святих апостолів Сили, Андроніка та інших. Вони проповідували християнство та служили Господу.
У цей день наші предки збирали ожину та готували з неї страви. Про заборони й прикмети на 30 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті святих апостолів Сили, Андроніка та інших
Вони були одними з сімдесяти послідовників Ісуса Христа. Сила супроводжував апостола Павла під час його мандрівки до Антіохії. Водночас Силуан був єпископом міста Солуні та проповідував християнство серед людей. А Крискент поширював віру у Галлії та Галатії. Однак тоді відбувалися гоніння вірян імператором Трояном, тому святий згодом загинув мученицькою смертю. Епенет обіймав посаду єпископа у Карфагені, а апостол Андронік – проповідував Святе Письмо в Паннонії.
Що не можна робити?
- Не варто вживати алкоголь та переїдати.
- Не можна лихословити, пліткувати, заздрити та конфліктувати.
- Не рекомендується відмовляти у допомозі тим, хто цього потребує.
- Не слід вирушати у далекі подорожі, бо тоді скоро станеться біда.
Народні прикмети
- Якщо надворі тепло, то цьогоріч буде рясний врожай.
- Якщо на вулиці холодно, то скоро буде потепління.
- Якщо ввечері буде вітряно, то очікуйте негоди наступного дня.
- Якщо вранці почуєте спів птахів, то серпень буде сухим.
Що ще відзначають?
Міжнародний день дружби. Його щороку відзначають 30 липня. Це свято встановила Генеральна Асамблея ООН у 2011 році. Головна мета свята – нагадати про важливість збереження дружніх стосунків у сучасному світі.