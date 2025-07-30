30 липня віряни вшановують пам'ять святих апостолів Сили, Андроніка та інших. Вони проповідували християнство та служили Господу.

У цей день наші предки збирали ожину та готували з неї страви. Про заборони й прикмети на 30 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святих апостолів Сили, Андроніка та інших

Вони були одними з сімдесяти послідовників Ісуса Христа. Сила супроводжував апостола Павла під час його мандрівки до Антіохії. Водночас Силуан був єпископом міста Солуні та проповідував християнство серед людей. А Крискент поширював віру у Галлії та Галатії. Однак тоді відбувалися гоніння вірян імператором Трояном, тому святий згодом загинув мученицькою смертю. Епенет обіймав посаду єпископа у Карфагені, а апостол Андронік – проповідував Святе Письмо в Паннонії.

Що не можна робити?

Не варто вживати алкоголь та переїдати.

Не можна лихословити, пліткувати, заздрити та конфліктувати.

Не рекомендується відмовляти у допомозі тим, хто цього потребує.

Не слід вирушати у далекі подорожі, бо тоді скоро станеться біда.

Народні прикмети

Якщо надворі тепло, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо на вулиці холодно, то скоро буде потепління.

Якщо ввечері буде вітряно, то очікуйте негоди наступного дня.

Якщо вранці почуєте спів птахів, то серпень буде сухим.

Що ще відзначають?

Міжнародний день дружби. Його щороку відзначають 30 липня. Це свято встановила Генеральна Асамблея ООН у 2011 році. Головна мета свята – нагадати про важливість збереження дружніх стосунків у сучасному світі.