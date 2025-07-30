В этот день наши предки собирали ежевику и готовили из нее блюда. О запретах и приметах на 30 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святых апостолов Силы, Андроника и других

Они были одними из семидесяти последователей Иисуса Христа. Сила сопровождал апостола Павла во время его путешествия в Антиохию. В то же время Силуан был епископом города Солуни и проповедовал христианство среди людей. А Крискент распространял веру в Галлии и Галатии. Однако тогда происходили гонения верующих императором Трояном, поэтому святой впоследствии погиб мученической смертью. Эпенет занимал должность епископа в Карфагене, а апостол Андроник – проповедовал Священное Писание в Паннонии.

Что нельзя делать?

Не стоит употреблять алкоголь и переедать.

Нельзя сквернословить, сплетничать, завидовать и конфликтовать.

Не рекомендуется отказывать в помощи тем, кто в этом нуждается.

Не следует отправляться в дальние путешествия, потому что тогда скоро произойдет беда.

Народные приметы

Если на улице тепло, то в этом году будет обильный урожай.

Если на улице холодно, то скоро будет потепление.

Если вечером будет ветрено, то ожидайте непогоды на следующий день.

Если утром услышите пение птиц, то август будет сухим.

Что еще отмечают?

Международный день дружбы. Его ежегодно отмечают 30 июля. Этот праздник установила Генеральная Ассамблея ООН в 2011 году. Главная цель праздника – напомнить о важности сохранения дружеских отношений в современном мире.