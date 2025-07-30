В этот день наши предки собирали ежевику и готовили из нее блюда. О запретах и приметах на 30 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти святых апостолов Силы, Андроника и других
Они были одними из семидесяти последователей Иисуса Христа. Сила сопровождал апостола Павла во время его путешествия в Антиохию. В то же время Силуан был епископом города Солуни и проповедовал христианство среди людей. А Крискент распространял веру в Галлии и Галатии. Однако тогда происходили гонения верующих императором Трояном, поэтому святой впоследствии погиб мученической смертью. Эпенет занимал должность епископа в Карфагене, а апостол Андроник – проповедовал Священное Писание в Паннонии.
Что нельзя делать?
- Не стоит употреблять алкоголь и переедать.
- Нельзя сквернословить, сплетничать, завидовать и конфликтовать.
- Не рекомендуется отказывать в помощи тем, кто в этом нуждается.
- Не следует отправляться в дальние путешествия, потому что тогда скоро произойдет беда.
Народные приметы
- Если на улице тепло, то в этом году будет обильный урожай.
- Если на улице холодно, то скоро будет потепление.
- Если вечером будет ветрено, то ожидайте непогоды на следующий день.
- Если утром услышите пение птиц, то август будет сухим.
Что еще отмечают?
Международный день дружбы. Его ежегодно отмечают 30 июля. Этот праздник установила Генеральная Ассамблея ООН в 2011 году. Главная цель праздника – напомнить о важности сохранения дружеских отношений в современном мире.