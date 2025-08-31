31 серпня віряни відзначають Покладання Пояса Пресвятій Богородиці. Це свято встановили в ХІІ столітті.

У цей день наші предки доглядали за конями. Про заборони й прикмети на 31 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Дивіться також Православний календар на вересень 2025 року за новим і старим стилем

Покладання Пояса Пресвятій Богородиці

Святий Пояс Пресвятої Богородиці, за переказами, був власноруч створений Божою Матір'ю. Після завершення свого земного життя Вона передала його апостолу Фомі як знак благодаті. Саме цей пояс став святинею, що нагадують про ЇЇ земну присутність.

Спершу він зберігався в Єрусалимі, а у IV столітті його перенесли до Константинополя. Втім, вже у IX столітті відбулося диво – дружина імператора Лева Мудрого після дотику до святині звільнилася від нечистого духа. На знак подяки імператриця прикрасила пояс золотими нитками.

Що цікаво, лише в XII столітті Церква встановила особливе свято для вшанування пояса Пресвятої Богородиці. Нині ця святиня поділена на три частини: одна зберігається на Афоні, в Греції, друга – у Німеччині, третя – в Грузії.

Що не можна робити?

Не слід займатися ворожінням.

Не варто збирати горобину та калину, бо тоді привабите нещастя в дім.

Не можна конфліктувати та лихословити.

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

Народні прикмети

Якщо побачите, що журавлі низько літають, то зима буде теплою.

Якщо на небі добре видно місяць, то буде гарний врожай журавлини.

Якщо ввечері почуєте спів птахів, то взимку часто сніжитиме.

Якщо надворі вітряно, то очікуйте найближчим часом холодів.

Що ще відзначають?

День шахтаря. Його щорічно відзначають в останню неділю серпня в Україні. Цьогоріч це професійне свято припадає на 31 серпня. Що цікаво, День шахтаря офіційно встановили в Україні у 1993 році – тодішній президент Леонід Кравчук підписав відповідний Указ.

Також 31 серпня українці відзначають День міста Донецьк та День міста Рівне.