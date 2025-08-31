LifeStyle24 підготував щирі привітання з Днем шахтаря у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і близьким, які займаються такою важкою, але водночас важливою роботою.
Привітання з Днем шахтаря 2025: картинки, проза й вірші
Вітаю з Днем шахтаря! Бажаю, щоб ваша нелегка праця завжди високо цінувалася і гідно оплачувалася. Миру вашому дому, міцнішого за кремінь здоров'я та чистого й щирого щастя.
***
Вітаю вас із Днем шахтаря! Бажаю вам рівних доріг, міцних стін і завжди світлої перспективи. Нехай кожен ваш день буде наповнений вдячністю і повагою!
Привітання з Днем шахтаря 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Шахтарська каска блищить у темряві,
Твоя праця важка, але цінна для всіх.
Зі святом тебе, шахтарю, вітаю,
Міцного здоров'я тобі я бажаю!
***
Шахтарю, ти справжній герой,
Ніхто не зрівняється в силі з тобою,
Нехай у твоєму житті буде мир і спокій,
А добробут зростає хай з кожним роком!
Привітання з Днем шахтаря 2025 / Колаж LifeStyle24
***
З Днем шахтаря! Нехай ваша праця завжди приносить тільки добробут і радість, а ваші родини зустрічають вас із посмішками і любов'ю. Бажаю вам міцного здоров'я, удачі та безпеки!
***
Вітаю із професійним святом шахтарів! Бажаю вам надійного обладнання, безпечних умов праці і завжди позитивного настрою. Нехай ваш труд буде гідно винагороджений, а життя буде сповнене щастя та спокою.
Привітання з Днем шахтаря 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Шахтарю, твоя праця неймовірно важлива,
У ній твоя міць, в ній твоя честь і сила,
З Днем шахтаря тебе вітаю,
Щастя і удачі щиро бажаю!
***
Шахтарю, твоя праця важлива і важка,
Ти глибоко в землю спускаєшся щодня.
Хай всюди в житті тобі добре щастить,
І світло надії в душі хай щоденно горить.