LifeStyle24 підготував щирі привітання з Днем шахтаря у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і близьким, які займаються такою важкою, але водночас важливою роботою.

Цікаво Яке церковне свято у неділю, 31 серпня: чому сьогодні не можна збирати горобину й калину

Привітання з Днем шахтаря 2025: картинки, проза й вірші

Вітаю з Днем шахтаря! Бажаю, щоб ваша нелегка праця завжди високо цінувалася і гідно оплачувалася. Миру вашому дому, міцнішого за кремінь здоров'я та чистого й щирого щастя.

***

Вітаю вас із Днем шахтаря! Бажаю вам рівних доріг, міцних стін і завжди світлої перспективи. Нехай кожен ваш день буде наповнений вдячністю і повагою!

Привітання з Днем шахтаря 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Шахтарська каска блищить у темряві,

Твоя праця важка, але цінна для всіх.

Зі святом тебе, шахтарю, вітаю,

Міцного здоров'я тобі я бажаю!

***

Шахтарю, ти справжній герой,

Ніхто не зрівняється в силі з тобою,

Нехай у твоєму житті буде мир і спокій,

А добробут зростає хай з кожним роком!

Привітання з Днем шахтаря 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем шахтаря! Нехай ваша праця завжди приносить тільки добробут і радість, а ваші родини зустрічають вас із посмішками і любов'ю. Бажаю вам міцного здоров'я, удачі та безпеки!

***

Вітаю із професійним святом шахтарів! Бажаю вам надійного обладнання, безпечних умов праці і завжди позитивного настрою. Нехай ваш труд буде гідно винагороджений, а життя буде сповнене щастя та спокою.

Привітання з Днем шахтаря 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Шахтарю, твоя праця неймовірно важлива,

У ній твоя міць, в ній твоя честь і сила,

З Днем шахтаря тебе вітаю,

Щастя і удачі щиро бажаю!

***

Шахтарю, твоя праця важлива і важка,

Ти глибоко в землю спускаєшся щодня.

Хай всюди в житті тобі добре щастить,

І світло надії в душі хай щоденно горить.