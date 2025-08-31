LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Днем шахтера в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным и близким, которые занимаются такой тяжелой, но в то же время важной работой.

Интересно Какой церковный праздник в воскресенье, 31 августа: почему сегодня нельзя собирать рябину и калину

Поздравления с Днем шахтера 2025: картинки, проза и стихи

Поздравляю с Днем шахтера! Желаю, чтобы ваш нелегкий труд всегда высоко ценился и достойно оплачивался. Мира вашему дому, крепче кремени здоровья и чистого и искреннего счастья.

***

Поздравляю вас с Днем шахтера! Желаю вам ровных дорог, крепких стен и всегда светлой перспективы. Пусть каждый ваш день будет наполнен благодарностью и уважением!

Поздравление с Днем шахтера 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Шахтарська каска блищить у темряві,

Твоя праця важка, але цінна для всіх.

Зі святом тебе, шахтарю, вітаю,

Міцного здоров'я тобі я бажаю!

***

Шахтарю, ти справжній герой,

Ніхто не зрівняється в силі з тобою,

Нехай у твоєму житті буде мир і спокій,

А добробут зростає хай з кожним роком!

Поздравление с Днем шахтера 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

С Днем шахтера! Пусть ваш труд всегда приносит только благополучие и радость, а ваши семьи встречают вас с улыбками и любовью. Желаю вам крепкого здоровья, удачи и безопасности!

***

Поздравляю с профессиональным праздником шахтеров! Желаю вам надежного оборудования, безопасных условий труда и всегда позитивного настроения. Пусть ваш труд будет достойно вознагражден, а жизнь будет полна счастья и спокойствия.

Поздравление с Днем шахтера 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Шахтарю, твоя праця неймовірно важлива,

У ній твоя міць, в ній твоя честь і сила,

З Днем шахтаря тебе вітаю,

Щастя і удачі щиро бажаю!

***

Шахтарю, твоя праця важлива і важка,

Ти глибоко в землю спускаєшся щодня.

Хай всюди в житті тобі добре щастить,

І світло надії в душі хай щоденно горить.