В этот день наши предки ухаживали за лошадьми. О запретах и приметах на 31 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Возложение Пояса Пресвятой Богородицы

Святой Пояс Пресвятой Богородицы, по преданию, был собственноручно создан Божьей Матерью. После завершения своей земной жизни Она передала его апостолу Фоме как знак благодати. Именно этот пояс стал святыней, напоминающей о Ее земном присутствии.

Сначала он хранился в Иерусалиме, а в IV веке его перенесли в Константинополь. Впрочем, уже в IX веке произошло чудо – жена императора Льва Мудрого после прикосновения к святыне освободилась от нечистого духа. В знак благодарности императрица украсила пояс золотыми нитями.

Что интересно, только в XII веке Церковь установила особый праздник для почитания пояса Пресвятой Богородицы. Сейчас эта святыня разделена на три части: одна хранится на Афоне, в Греции, вторая – в Германии, третья – в Грузии.

Что нельзя делать?

Не следует заниматься гаданием.

Не стоит собирать рябину и калину, потому что тогда привлечете несчастье в дом.

Нельзя конфликтовать и сквернословить.

Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы

Если увидите, что журавли низко летают, то зима будет теплой.

Если на небе хорошо видна луна, то будет хороший урожай клюквы.

Если вечером услышите пение птиц, то зимой часто будет идти снег.

Если на улице ветрено, то ожидайте в ближайшее время холодов.

Что еще отмечают?

День шахтера. Его ежегодно отмечают в последнее воскресенье августа в Украине. В этом году этот профессиональный праздник приходится на 31 августа. Что интересно, День шахтера официально установили в Украине в 1993 году – тогдашний президент Леонид Кравчук подписал соответствующий Указ.

Также 31 августа украинцы отмечают День города Донецк и День города Ровно.