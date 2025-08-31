Что интересно, город Ровно впервые упоминается в письменных источниках 1283 года, а именно в польской хронике Rocznik kapituły krakowskiej. В то время эта территория принадлежала Галицко-Волынскому княжеству.

Впоследствии город начал входить в состав Великого княжества Литовского, а в 1492 году Ровно получил Магдебургское право. Это ключевая юридическая норма, которая предоставляла территории статус самоуправляемого населенного пункта, способствовала развитию торговли, ремесел и местного самоуправления, рассказывает LifeStyle24.

По случаю праздника наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления с Днем Ровно, которые вы можете отправить жителям этого города и поднять им настроение.

День города Ровно 2025: как поздравить в картинках и открытках?

Поздравления с Днем города Ровно 2025 / Коллаж LifeStyle24

Кстати, 31 августа, также отмечают День города Донецк. По этому случаю наша редакция подготовила хорошие поздравления.