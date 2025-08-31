Що цікаво, День шахтаря почали святкувати ще за радянських часів, а саме у 1947 році. Тоді було ухвалено рішення вшановувати працівників вугільної промисловості. Втім, після здобуття незалежності в Україні президент країни Леонід Кравчук встановив Указом "Про День шахтаря" окреме свято для шахтарів з метою підтримки ініціативи працівників вугільної промисловості. Так, з 1993 року в нашій державі вшановують роботу гірників саме в останню неділю серпня, пише LifeStyle24.

У цей день зазвичай вітають шахтарів та вручають їм нагороди за видатні досягнення. З нагоди свята наша редакція підготувала привітання з Днем шахтаря у картинках і листівках, які ви можете надіслати рідним та близьким.

День шахтаря 2025: як привітати у картинках і листівках?

Привітання з Днем шахтаря 2025 / Колаж LifeStyle24

