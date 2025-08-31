Что интересно, День шахтера начали праздновать еще в советское время, а именно в 1947 году. Тогда было принято решение чествовать работников угольной промышленности. Впрочем, после обретения независимости в Украине президент страны Леонид Кравчук установил Указом "О Дне шахтера" отдельный праздник для шахтеров с целью поддержки инициативы работников угольной промышленности. Так, с 1993 года в нашем государстве чествуют работу горняков именно в последнее воскресенье августа, пишет LifeStyle24.

Не пропустите Самые теплые поздравления с Днем шахтера 2025: красивые слова в прозе и стихах

В этот день обычно поздравляют шахтеров и вручают им награды за выдающиеся достижения. По случаю праздника наша редакция подготовила поздравления с Днем шахтера в картинках и открытках, которые вы можете отправить родным и близким.

День шахтера 2025: как поздравить в картинках и открытках?

Поздравления с Днем шахтера 2025 / Коллаж LifeStyle24

