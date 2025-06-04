4 червня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна виходити з дому вранці
- 4 червня віряни вшановують пам'ять святого Митрофана, патріарха Царгородського, який народився у знатній родині та служив Господу, став єпископом, а потім патріархом.
- Сьогодні також відзначають День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України.
4 червня віряни вшановують пам'ять святого Митрофана, патріарха Царгородського. Він походив зі знатної родини та віддано служив Господу.
У цей день наші предки прибиралися в домі та годували птахів. Про заборони й прикмети на 4 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті святого Митрофана, патріарха Царгородського
Він народився у заможній родині та жив за часів правління імператора Костянтина Великого. Митрофан став єпископом, оскільки відзначався мудрістю та духовними якостями. У 325 році на I Вселенському Соборі святий здобув титул патріарха. Однак через хворобу він не зміг довго обіймати цю посаду, тому передав її своєму наступнику – Олександру. Митрофан відійшов у вічність у 326 році, у 117-річному віці. Святі мощі патріарха зберігаються у Константинополі.
Що не можна робити
- Не варто дивитися в дзеркало ввечері.
- Не слід конфліктувати, пліткувати та заздрити.
- Не можна плавати у водоймах.
- Не рекомендується виходити з дому вранці, бо тоді привабите нечисту силу в дім.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні піде дощ, то очікуйте найближчим часом негоди.
- Якщо надворі ясно, то у червні часто дощитиме.
- Якщо на вулиці вітряно, то цьогоріч буде неврожай.
- Якщо на небі добре видно зорі, то літо буде спекотним.
Що ще відзначають
День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Його встановили у 2021 році. Після початку повномасштабного вторгнення кількість дітей, які загинули через росіян, зросла в рази. Так, станом на кінець травня 2025 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 630 маленьких українців померли та понад 1960 отримали поранення різного ступеня тяжкості.