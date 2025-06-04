У цей день наші предки прибиралися в домі та годували птахів. Про заборони й прикмети на 4 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Цікаво Православний календар на червень 2025 року: які свята відзначатимуть українці

День пам'яті святого Митрофана, патріарха Царгородського

Він народився у заможній родині та жив за часів правління імператора Костянтина Великого. Митрофан став єпископом, оскільки відзначався мудрістю та духовними якостями. У 325 році на I Вселенському Соборі святий здобув титул патріарха. Однак через хворобу він не зміг довго обіймати цю посаду, тому передав її своєму наступнику – Олександру. Митрофан відійшов у вічність у 326 році, у 117-річному віці. Святі мощі патріарха зберігаються у Константинополі.

Що не можна робити

Не варто дивитися в дзеркало ввечері.

Не слід конфліктувати, пліткувати та заздрити.

Не можна плавати у водоймах.

Не рекомендується виходити з дому вранці, бо тоді привабите нечисту силу в дім.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то очікуйте найближчим часом негоди.

Якщо надворі ясно, то у червні часто дощитиме.

Якщо на вулиці вітряно, то цьогоріч буде неврожай.

Якщо на небі добре видно зорі, то літо буде спекотним.

Що ще відзначають

День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Його встановили у 2021 році. Після початку повномасштабного вторгнення кількість дітей, які загинули через росіян, зросла в рази. Так, станом на кінець травня 2025 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 630 маленьких українців померли та понад 1960 отримали поранення різного ступеня тяжкості.